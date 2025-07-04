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США не припиняли військову допомогу Україні, - Трамп

П'ятниця 04 липня 2025 00:56
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США не припиняли військову допомогу Україні, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати продовжують постачати зброю Україні, але водночас мають зважати на власні запаси.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна.

У відповідь на запитання журналіста про те, чому було призупинено постачання озброєння Україні, Трамп відповів: "Ми не припиняли. Ми надаємо зброю, і ми вже надали дуже багато. Ми співпрацюємо з ними, намагаємося допомогти, але не припиняли постачання".

Водночас Трамп розкритикував чинну адміністрацію колишнього президента Джо Байдена, звинувативши її у надмірному виведенні озброєнь зі США.

"Байден фактично спорожнив нашу країну, віддавши всю зброю. Ми повинні переконатися, що в нас достатньо й для себе", - додав він.

США припинили постачання зброї Україні

Увечері 1 липня низка західних медіа повідомила про часткове призупинення постачання зброї США до України. Цю інформацію згодом підтвердили у Білому домі, зазначивши, що на даному етапі пріоритетом залишаються національні інтереси Сполучених Штатів.

За даними ЗМІ, мова йде про артилерійські снаряди, переносні зенітні комплекси Stinger, а також ракети типу Patriot і Hellfire. Як писало видання The Wall Street Journal, частина цього озброєння вже перебуває на складах у Польщі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на рівні робочих груп тривають переговори з американською стороною для з’ясування всіх обставин. Тим часом у Росії новини про можливе припинення постачання озброєнь викликали активну радість.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Військова допомога
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