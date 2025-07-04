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Трамп пообіцяв Зеленському допомогти Україні з ППО, - Axios

Вашингтон, П'ятниця 04 липня 2025 18:48
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Трамп пообіцяв Зеленському допомогти Україні з ППО, - Axios Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв допомогти з поставками систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

"Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною і що він перевірить, що було затримано, якщо щось було затримано (імовірно, ідеться про призупинення поставок ракет для ППО Україні - ред.)", - розповіло неназване джерело видання.

Водночас неназваний український чиновник розповів, що Трамп і Зеленський домовилися, що команди США та України незабаром зустрінуться, щоб обговорити постачання засобів протиповітряної оборони та іншої зброї.

Розмова Трампа і Зеленського

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову сьогодні, 4 липня.

За словами Зеленського, він домовився з Трампом над посиленням захисту українського неба від російських атак.

Також, за словами глави української держави, вони з Трампом домовилися про відповідну зустріч команд США та України.

Варто зауважити, що така розмова відбулася на тлі призупинення постачання зброї Україні від США. Зокрема, це рішення торкнулося ракет для Patriot.

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