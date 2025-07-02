America first: Білий дім підтвердив паузу в постачанні зброї Україні

Адміністрація Дональда Трампа припиняє постачання артилерійських снарядів і засобів ППО в Україну. Це пояснюється тим, що інтереси Америки мають бути на першому місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Білий дім підтвердив повідомлення Politico про паузу, в якому йшлося про те, що цей крок було зроблено після перевірки запасів боєприпасів США і на тлі побоювань, що вони впали занадто низько.

Серед зброї, постачання якої припиняють, - 155-мм артилерійські снаряди, переносні ракети Stinger, батареї ППО Patriot і ракети Hellfire, повідомив Нік Шифрін із PBS Newshour.

"Це рішення було ухвалено, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після перевірки Міністерством оборони військової підтримки та допомоги нашої країни іншим країнам у всьому світі", - заявила прессекретарка Білого дому Ганна Келлі в електронному листі, що підтверджує паузу.

При цьому вона додала: "Міць Збройних сил Сполучених Штатів залишається незаперечною - просто запитайте Іран".

Пауза в складній ситуації

Рішення було ухвалено в той час, коли Україна щосили намагається відбити масштабні російські ракетні та безпілотні удари по всій країні. Росія 29 липня випустила рекордні 537 ракет і безпілотників під час масованих нічних атак. Росія посилила свої атаки останніми тижнями, а Володимир Путін ігнорує заклики США і Європи погодитися на припинення вогню, щоб провести мирні переговори.

Президент США Дональд Трамп тільки минулого тижня заявив, що розгляне можливість відправки більшої кількості Patriots в Україну після "хорошої" зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі, на якому союзники пообіцяли збільшити видатки на оборону до 5% ВВП і згадали про загрозу безпеці з боку Росії.

Рішення Пентагону

Цей крок був ініційований заступником міністра оборони з питань політики Елбриджем Колбі, повідомляє Politico. Колбі давно стверджував, що США активні за кордоном у військовому плані, і приєднався до міністра оборони Піта Гегсета, який неодноразово заявляв, що європейські союзники мають узяти на себе більшу відповідальність за безпеку континенту, зокрема й оборону України.

У своїй заяві Колбі сказав, що Пентагон "продовжує надавати президенту надійні варіанти продовження військової допомоги Україні, що відповідають його меті - покласти край цій трагічній війні".

"Водночас Департамент ретельно вивчає й адаптує свій підхід до досягнення цієї мети, одночасно зберігаючи готовність збройних сил США до оборонних пріоритетів адміністрації", - сказав він.

Паузи в допомозі

Адміністрація Джо Байдена використовувала два методи відправки зброї до Києва, покладаючись на короткострокове скорочення запасів техніки з американських арсеналів і виділяючи гроші на закупівлю нової техніки.

Хоча у США залишилися мільярди доларів фінансування Конгресу від адміністрації Байдена на постачання зброї Україні, на її виробництво і доставку можуть піти роки. Раніше Трамп давав зрозуміти, що готовий скоротити підтримку, і не просив у законодавців додаткових грошей.

Уся допомога зброєю від США Україні була на короткий час припинена в лютому, а друга триваліша пауза була в березні.