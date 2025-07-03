Кремль зробив цинічну заяву про припинення постачання зброї Україні зі США

Кремль зробив цинічну заяву про паузу у постачанні озброєння США для України. Москва стверджує, що чим менше ракет отримує Україна - тим нібито ближче кінець війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.

"Очевидно, просто промисловість не встигає виробляти ракети у необхідній кількості. Тим більше багато поставок, очевидно, було в Ізраїль, і в Україну вони тривають. Тому певні проблеми у цьому плані є", - сказав він.

При цьому прессекретар диктатора стверджує, що Росія "уважно спостерігає" за ситуацією.

Пєсков також цинічно заявив, що "чим менше ракет надходить в Україну з-за кордону, тим ближче кінець СВО".