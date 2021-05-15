На Медведчука надели электронный браслет, а Рада получила представление об отставке Степанова: новости за 14 мая

Рада получила представление об отставке министра здравоохранения Украины Максима Степанова, пять из шести членов набсовета "Нафтогаза" сложили полномочия, на народного депутата Виктора Медведчука надели электронный браслет. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 14 мая, - в материале РБК-Украина.

Рада получила представление об отставке Степанова

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уходит в отставку. Соответствующее представление премьера Дениса Шмыгаля поступило сегодня в парламент.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, кто может получить должность министра здравоохранения в случае отставки Максима Степанова. Главным претендентом на должность министра является государственный санврач Виктор Ляшко.

Криклий и Петрашко написали заявления об отставке: что известно

Двое министров написали заявления о своей отставке с должностей. Уйти с постов по собственному желанию хотят министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики Игорь Петрашко. Об этом РБК-Украина рассказал источник в "Слуге народа".

Как отметил источник, заявления министров уже поступили в Верховную Раду. "Их вопросы будут рассмотрены во вторник на внеочередном (заседании парламента - ред.)", - сообщил собеседник издания.

На Медведчука надели электронный браслет

Офис генерального прокурора сообщает, что на народного депутата Виктора Медведчука надели электронный браслет. Вчера суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Первый заместитель генерального прокурора Роман Говда объяснил, что Медведчуку пока не инкриминируют финансирования терроризма, так как оккупанты в Крыму и РФ не признаны террористическими организациями. Однако этот вопрос рассматривается.

Путин резко отреагировал на арест Медведчука: "зачистка политического поля"

Президент России Владимир Путин прокомментировал арест нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука в Украине. Он заявил о "зачистке политического поля" в Украине.

Также Путин заявил, что многие лица из высшего руководства Укарины владеют бизнесом в РФ и оккупированном Крыму. По его мнению, это не коррелируется с тем, что в Украине преследуют за экономические связи с Москвой.

Пять из шести членов набсовета "Нафтогаза" сложили полномочия

Пять членов наблюдательного совета "Нафтогаза" сложили полномочия. В наблюдательном совете компании остался только один человек. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил и переназначил членов наблюдательного совета "Нафтогаза" для того, чтобы сделать перестановки в руководстве компании. Речь об увольнении главы правления Андрея Коболева и назначении на его место Юрия Витренко. После этого наблюдательный совет "Нафтогаза" объявила о своей отставке. Однако сегодня Кабмин предложил членам наблюдательного совета компании заключить контракт еще на год.

Семенченко объявили подозрение в теракте за обстрел офиса "112 Украина"

Бывшему народному депутату Семену Семенченко объявили подозрение в организации террористического акта. По данным следствия, он якобы причастен к обстрелу офиса телеканала "112 Украина" из гранатомета.

Сообщается, что бывшему нардепу и двум исполнителя обстрела сообщили о подозрении по факту террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

СНБО принял санкции против криминальных авторитетов и воров в законе, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 111 иностранных граждан, которых считают криминальными авторитетами. Соответствующее решение приняли на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении.

В Украине ввели госрегурирование цен на бензин и дизельное топливо

Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо.

Кабмин внес изменения в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря 2020 года. На период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не более 7 гривен за литр) и бензина (не более 5 гривен за литр).

Николаевскую область вернули в "оранжевую" зону

Николаевскую область всего спустя сутки вернули в "оранжевую" зону карантина. В регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.

В то же время девять регионов уже соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская область.

Греция передумала и открыла границу для украинцев: условия въезда

Греция открывает границы для украинских туристов – теперь официально. Ранее страна разрешила въезд иностранцам, но Украины в списках стран не оказалось. Теперь же в стране объявили, что в новом сезоне ждут на отдых и наших путешественников.

Какие условия въезда в Грецию, сколько стоит отдых и когда начнут летать рейсы в страну– РБК-Украина собрало главную информацию, которую стоит знать туристам.

Грозы и почти летняя жара: синоптики дали свежий прогноз на выходные

Погода в Украине будет на выходных с грозами и дождями на западе, местами на севере и юге, а на востоке ожидается почти летняя жара - столбики термометров подберутся к 30-градусным значениям.