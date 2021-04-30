Наблюдательный совет "Нафтогаза" уходит в отставку
Все члены Наблюдательного совета "НАК Нафтогаз" написали заявление об отставке. Прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021.
Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".
Как уточнили РБК-Украина в "Нафтогазе", в отставку уходят председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд и ее коллеги Юлия Ковалив, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейден и Наталья Бойко.
В то же время, "Нафтогаз" распространил пресс-релиз, в котором сообщается, что в отставку идут все члены наблюдательного совета, которые присутствовали во время внеочередного заседания.
"Наблюдательный совет воспользуется следующими двумя неделями с момента подачи сообщений о прекращении полномочий для оказания поддержки Компании, насколько это возможно, и чтобы обеспечить надлежащую передачу полномочий, и проинформирует акционера относительно деталей в начале следующей недели", - говорится в сообщении.
Как известно, Кабмин отстранил членов наблюдательного совета позавчера сроком на два дня и после этого уволил председателя правления Андрея Коболева. 30 апреля Наблюдательный совет вновь приступил к исполнению своих полномочий.
Ранее Коболев заявил, что решение Кабмина о его увольнении было нелегитимным. Этот шаг нивелировал роль наблюдательного совета во всех государственных компаниях.
РБК-Украина писало, что западный дипломат на условиях анонимности раскритиковал увольнение Коболева. Он отметил, что по правилам именно наблюдательный совет должен увольнять главу правления "Нафтогаза".
"Однако правительство сначала распустило наблюдательный совет, затем уволило председателя правления, и теперь, похоже, восстановит набсовет", - сказал он.
В Кабмине в свою очередь ответили на критику, заявив, что при смене главы правления и наблюдательного совета “Нафтогаз Ураины” правительство придерживалось установленной процедуры.