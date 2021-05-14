Криклий и Петрашко написали заявления об отставке, - источник

Двое министров написали заявления о своей отставке с должностей . Уйти с постов по собственному желанию хотят министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики Игорь Петрашко.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в "Слуге народа".

Как отметил источник, заявления министров уже поступили в Верховную Раду.

"Их вопросы будут рассмотрены во вторник на внеочередном (заседании парламента - ред.)", - сообщил собеседник издания.

По словам источника, в понедельник, 17 мая, фракция СН планирует собраться на заседание, чтобы рассмотреть вопрос об их отставке, а также кандидатов на должности министра инфрастуктуры и министра развития экономики.

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Эту информацию РБК-Украина также подтвердила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. В Кабинете министров и ВР также подтвердили, что министры подали в отставку.

"В Раду поступили заявления об отставке от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия", - сообщила РБК-Украина пресс-секретарь спикера ВР Ольга Туний.

Кроме того, нардеп от СН Юлия Гришина опубликовала фотографию заявления Криклия.

Фото: заявление министра инфраструктуры (t.me/Gryshyna_channel)