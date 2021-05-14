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Путин: лица из высшего руководства Украины активно работают в России и Крыму

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Москва, Пятница 14 мая 2021 15:02
Путин: лица из высшего руководства Украины активно работают в России и Крыму Фото: президент России Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин заявил, что многие лица из высшего руководства Укарины владеют бизнесом в РФ и оккупированном Крыму. По его мнению, это не коррелируется с тем, что в Украине преследуют за экономические связи с Москвой.

Соответствующее заявление он сделал на совещании Совета безопасности РФ.

В частности, он, комментируя дело Виктора Медведчука, отметил, что в Украине якобы по политическим мотивам преследуют тех, кто работает с Россией в экономической сфере.

"Хотя многие, в том числе лица из высшего политического руководства страны активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в (оккупированном, - ред.) Крыму тоже. И ничего, это считается нормой", - заявил Путин.

Напомним, ранее Путин прокомментировал домашний арест Медведчука, заявив, что это якобы зачистка политического поля в Украине.

Он также подчеркнул, что Украину превращают якобы в антипод России.

"Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", - добавил Путин.

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