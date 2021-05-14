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Путин резко отреагировал на арест Медведчука: "зачистка политического поля"

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Москва, Пятница 14 мая 2021 14:35
Путин резко отреагировал на арест Медведчука: "зачистка политического поля" Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин прокомментировал арест нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука в Украине. Он заявил о "зачистке политического поля" в Украине.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Он также заявил, что в Украине, "похоже, теперь всех, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности".

Путин считает, что Запад поддерживает Украину в вопросе ареста Медведчука и закрытия телеканалов.

"Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации. И ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, что они поддерживают решения подобного рода", - заявил он.

Напомним, вчера суд в Киеве избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Отметим, народному депутату Виктору Медведчуку, которого подозревают в госизмене, грозит до 15 лет тюрьмы. Уголовные правонарушения, которые ему инкриминируются, относятся к особо тяжким.

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