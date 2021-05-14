В "Слуге народа" назвали наиболее вероятного преемника Степанова

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, кто может получить должность министра здравоохранения в случае отставки Максима Степанова . Главным претендентом на должность министра является государственный санврач Виктор Ляшко.

Об этом шла речь в эфире программы " Свобода слова Савика Шустера ".

"Я думаю, наиболее вероятным кандидатом является господин Ляшко", - сказал Арахамия.

Нардеп отметил, что кандидаты на должности министров, отставка которых будет рассматриваться уже на следующей неделе, дали свое согласие. Арахамия также считает, что в парламенте наберется необходимое количество голосов для увольнения Степанова.

"По нему (Степанову - ред.) будет фракция в понедельник и будет рассматриваться этот вопрос. Мне известны настроения во фракции, с большой вероятностью он будет уволен. Поэтому будет голосование в Раде, а там, как решит зал", - добавил он.

Напомним, сегодня в Верховную раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Степанова из Минздрава. Вопрос увольнения министра планируют рассмотреть во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании парламента.

Как стало известно РБК-Украина, Степанов не писал заявление об отставке, а премьер самостоятельно решил просить Раду уволить министра здравоохранения.

Добавим, сегодня в отставку подали министры инфраструктуры и развития экономики - Владислав Криклий и Игорь Петрашко. Все что известно об их решении - в материале РБК-Украина.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера", основная тема которого - суд над Медведчуком, эксперты, среди которых Алексей Данилов, Сергей Щербина, Ирина Венедиктова и другие, дают ответ на вопрос, сколько в Украине российских агентов.

Кроме того, эксклюзивно Генеральный прокурор Украины прокомментирует детали дела против одного из лидеров ОПЗЖ относительно государственной измены. Также станет известно, кто следующим попадет под санкции СНБО.

Выпуск "Cвободы слова Савика Шустера" от 14 мая

Напомним, в прошлом выпуске ток-шоу показали большой сюжет, в котором свидетели преступления Красной армии в селе Великий Житин 10 января 1946 года рассказали о зверствах воинов СССР.



Также показали сам документ из архивов Службы безопасности Украины о преступлениях Красной армии в селе Ровенской области.



Еще глава Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана Сергей Куницын рассказал об участии украинских ветеранов Афганистана в боевых действиях на Донбассе и о поездке в Москву в 2014 году.



Ну и традиционно не обошлось без скандалов. Поэтому смотрите спор между Нестором Шуфричем и Русланом Кошулинским об украинской идентификации.



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