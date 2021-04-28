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Кабмин уволил и переназначил членов набсовета "Нафтогаза"

Новина українською → Украина, Среда 28 апреля 2021 16:59
Кабмин уволил и переназначил членов набсовета "Нафтогаза" Фото: Кабмин уволил членов набсовета "Нафтогаза", а затем переназначил (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров уволил, а затем переназначил членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз". Правительство также объявило конкурс на должности четырех независимых членов наблюдательного совета НАК.

Об этом сообщает правительственный портал.

"С 28 апреля прекращаются полномочия независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК, а также председателя правления Коболева Андрея Владимировича", - указано в сообщении.

По результатам заседания общего собрания акционеров НАК нынешних независимых членов и представителей государства в набсовете переизбрали в том же составе.

"Вместе с тем объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины", - указано в сообщении.

Соответственно независимые члены и представители государства в совете продолжат осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.

Так, Андрея Коболева уволили с должности главы НАК "Нафтогаз Украины". На эту должность назначают исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.

Сам Коболев написал на своей странице в Facebook, что об увольнении узнал из новостей и никаких заявлений не писал.

Как сообщало РБК-Украина, накануне НАК "Нафтогаз Украины" отчиталась об убытке 2020 года на 19 млрд гривен.

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