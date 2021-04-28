Кабмин уволил и переназначил членов набсовета "Нафтогаза"

Кабинет министров уволил, а затем переназначил членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз" . Правительство также объявило конкурс на должности четырех независимых членов наблюдательного совета НАК.

Об этом сообщает правительственный портал.

"С 28 апреля прекращаются полномочия независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК, а также председателя правления Коболева Андрея Владимировича", - указано в сообщении.

По результатам заседания общего собрания акционеров НАК нынешних независимых членов и представителей государства в набсовете переизбрали в том же составе.

"Вместе с тем объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины", - указано в сообщении.

Соответственно независимые члены и представители государства в совете продолжат осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.