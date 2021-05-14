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Пять из шести членов набсовета "Нафтогаза" сложили полномочия

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Украина, Пятница 14 мая 2021 21:09
Пять из шести членов набсовета "Нафтогаза" сложили полномочия Фото: члены наблюдательного совета "Нафтогаза" сложили полномочия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пять членов наблюдательного совета "Нафтогаза" сложили полномочия. В наблюдательном совете компании остался только один человек.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Состав наблюдательного совета "Нафтогаза" с 14 мая покинули:

  • Клер Споттисвуд;
  • Бруно Лескуа;
  • Людо Ван дер Хейден;
  • Юлия Ковалив;
  • Наталья Бойко.

"30 апреля 2021 года (они - ред.) публично объявили о прекращении своих полномочий. Согласно корпоративных процедур, которые действуют сейчас в компании, прекращение их полномочий вступает в силу 14 мая текущего года", - пояснили в "Нафтогазе".

В составе наблюдательного совета "Нафтогаза" остался гражданин США Роберт Бенш, который был назначен представителем государства в 2020 году и переназначен правительством в конце апреля текущего года.

"Из-за этого у наблюдательного совета не будет кворума для принятия крайне необходимых решений. Один из вариантов урегулирования ситуации - назначение нового состава наблюдательного совета", - заявили в компании.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил и переназначил членов наблюдательного совета "Нафтогаза" для того, чтобы сделать перестановки в руководстве компании. Речь об увольнении главы правления Андрея Коболева и назначении на его место Юрия Витренко.

После этого наблюдательный совет "Нафтогаза" объявила о своей отставке. Однако сегодня Кабмин предложил членам наблюдательного совета компании заключить контракт еще на год.

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