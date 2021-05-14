Пять из шести членов набсовета "Нафтогаза" сложили полномочия

Пять членов наблюдательного совета "Нафтогаза" сложили полномочия. В наблюдательном совете компании остался только один человек.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Состав наблюдательного совета "Нафтогаза" с 14 мая покинули:

Клер Споттисвуд;

Бруно Лескуа;

Людо Ван дер Хейден;

Юлия Ковалив;

Наталья Бойко.

"30 апреля 2021 года (они - ред.) публично объявили о прекращении своих полномочий. Согласно корпоративных процедур, которые действуют сейчас в компании, прекращение их полномочий вступает в силу 14 мая текущего года", - пояснили в "Нафтогазе".

В составе наблюдательного совета "Нафтогаза" остался гражданин США Роберт Бенш, который был назначен представителем государства в 2020 году и переназначен правительством в конце апреля текущего года.

"Из-за этого у наблюдательного совета не будет кворума для принятия крайне необходимых решений. Один из вариантов урегулирования ситуации - назначение нового состава наблюдательного совета", - заявили в компании.