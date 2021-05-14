Николаевскую область вернули в "оранжевую" зону
Николаевскую область всего спустя сутки вернули в "оранжевую" зону карантина. В регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.
Так, в Николаевской области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,6% при норме не больше 20%. Область является единственным регионом в "оранжевой" зоне карантина и единственным регионом, где превышены показатели по COVID-19.
В то же время девять регионов уже соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская область.
Отметим, вчера Николаевскую и Черкасскую области перевели в "желтую" зону карантина. Они оставались последними регионами в "оранжевой" зоне.
"Оранжевая" зона является предупредительной. Новых ограничений в ней не вводится.
Как писало РБК-Украина, вся страна может перейти в "зеленую" зону, если не менее 13 регионов будут показывать менее 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, а коэффициент обнаружения инфицирования по всей стране будет меньше 5%.
Напомним, за вчера в Украине выявили 7562 новых случая COVID. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.