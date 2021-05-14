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Николаевскую область вернули в "оранжевую" зону

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Украина, Пятница 14 мая 2021 09:30
Николаевскую область вернули в "оранжевую" зону Фото: в Украине лишь один регион не входит в "желтую" зону (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Николаевскую область всего спустя сутки вернули в "оранжевую" зону карантина. В регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в Николаевской области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,6% при норме не больше 20%. Область является единственным регионом в "оранжевой" зоне карантина и единственным регионом, где превышены показатели по COVID-19.

В то же время девять регионов уже соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская область.

Отметим, вчера Николаевскую и Черкасскую области перевели в "желтую" зону карантина. Они оставались последними регионами в "оранжевой" зоне.

"Оранжевая" зона является предупредительной. Новых ограничений в ней не вводится.

Как писало РБК-Украина, вся страна может перейти в "зеленую" зону, если не менее 13 регионов будут показывать менее 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, а коэффициент обнаружения инфицирования по всей стране будет меньше 5%.

Напомним, за вчера в Украине выявили 7562 новых случая COVID. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.

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