Майже літнє тепло вдень і мінус вночі: які погодні "гойдалки" обіцяють українцям 11 березня

У середу, 11 березня, Україну накриє хвиля майже літнього тепла. Проте безхмарне небо готує підступну пастку - вночі місцями може бути мінус.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Чого чекати від погоди в Україні завтра

Згідно з прогнозом експертів, впродож наступної доби - 11 березня - синоптична ситуація в Україні, а отже й погода - не зазнають змін.

"Погоду без опадів продовжуватиме зумовлювати поле високого тиску", - уточнили в УкрГМЦ.

Зазначається, що помірної швидкості вітер із південного заходу буде нести "дещо тепліше повітря".

"Проте за ясного неба вночі можливі невеликі мінуси, а теплий весняний подих буде гарно відчутним вдень", - додали синоптики.

Тим часом місцями ймовірна невелика хмарність (у західних областях - мінлива).

Вітер - переважно південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в середньому по Україні:

вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;

вдень - близько 12-17 градусів тепла.

Тим часом на північному сході, в Карпатах та на узбережжі морів може бути відносно прохолодніше - від 9 до 14 градусів вище нуля.

Прогноз погоди по Україні на 11 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода завтра також очікується з невеликою хмарністю, без опадів.

Вітер - південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в Києві:

вночі - від 0 до 2 градусів тепла;

вдень - близько 14-16 градусів зі знаком плюс.

Температура повітря по області;

вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;

вдень - близько 12-17 градусів вище нуля.

Прогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Варто зазначити, що минулої п'ятниці начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ УкрГМЦ Наталія Птуха розповіла РБК-Україна, що цього тижня повітря може місцями прогрітись до +18°C.

При цьому ймовірний навіть "певний дефіцит" опадів.