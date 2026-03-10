ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Почти летнее тепло днем и минус ночью: какие погодные "качели" обещают украинцам 11 марта

15:52 10.03.2026 Вт
2 мин
Завтра могут пригодиться солнцезащитные очки
aimg Ирина Костенко
Почти летнее тепло днем и минус ночью: какие погодные "качели" обещают украинцам 11 марта Завтра днем будет почти по-летнему тепло (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В среду, 11 марта, Украину накроет волна почти летнего тепла. Однако безоблачное небо готовит коварную ловушку - ночью местами может быть минус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Читайте также: Начало не только по календарю? Почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит

Чего ждать от погоды в Украине завтра

Согласно прогнозу экспертов, в течение следующих суток - 11 марта - синоптическая ситуация в Украине, а следовательно и погода - не претерпят изменений.

"Погоду без осадков будет продолжать предопределять поле высокого давления", - уточнили в УкрГМЦ.

Отмечается, что умеренной скорости ветер с юго-запада будет нести "несколько теплый воздух".

"Однако при ясном небе ночью возможны небольшие минусы, а теплое весеннее дыхание будет хорошо ощутимым днем", - добавили синоптики.

Между тем местами вероятна небольшая облачность (в западных областях - переменная).

Ветер - преимущественно юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в среднем по Украине:

  • ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;
  • днем - около 12-17 градусов тепла.

Тем временем на северо-востоке, в Карпатах и на побережье морей может быть относительно прохладнее - от 9 до 14 градусов выше нуля.

Почти летнее тепло днем и минус ночью: какие погодные &quot;качели&quot; обещают украинцам 11 мартаПрогноз погоды по Украине на 11 марта (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что прогнозируют по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода завтра также ожидается с небольшой облачностью, без осадков.

Ветер - юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью - от 0 до 2 градусов тепла;
  • днем - около 14-16 градусов со знаком плюс.

Температура воздуха по области;

  • ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;
  • днем - около 12-17 градусов выше нуля.

Почти летнее тепло днем и минус ночью: какие погодные &quot;качели&quot; обещают украинцам 11 мартаПрогноз на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Стоит отметить, что в прошлую пятницу начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ Наталья Птуха рассказала РБК-Украина, что на этой неделе воздух может местами прогреться до +18°C.

При этом вероятен даже "определенный дефицит" осадков.

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Между тем мы объясняли, что делать, если человек провалился под лед.

Читайте также, что на самом деле нельзя обрезать в саду весной.

