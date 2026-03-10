Почти летнее тепло днем и минус ночью: какие погодные "качели" обещают украинцам 11 марта
В среду, 11 марта, Украину накроет волна почти летнего тепла. Однако безоблачное небо готовит коварную ловушку - ночью местами может быть минус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Чего ждать от погоды в Украине завтра
Согласно прогнозу экспертов, в течение следующих суток - 11 марта - синоптическая ситуация в Украине, а следовательно и погода - не претерпят изменений.
"Погоду без осадков будет продолжать предопределять поле высокого давления", - уточнили в УкрГМЦ.
Отмечается, что умеренной скорости ветер с юго-запада будет нести "несколько теплый воздух".
"Однако при ясном небе ночью возможны небольшие минусы, а теплое весеннее дыхание будет хорошо ощутимым днем", - добавили синоптики.
Между тем местами вероятна небольшая облачность (в западных областях - переменная).
Ветер - преимущественно юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в среднем по Украине:
- ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;
- днем - около 12-17 градусов тепла.
Тем временем на северо-востоке, в Карпатах и на побережье морей может быть относительно прохладнее - от 9 до 14 градусов выше нуля.
Прогноз погоды по Украине на 11 марта (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Что прогнозируют по Киеву и области
По территории города Киева и Киевской области погода завтра также ожидается с небольшой облачностью, без осадков.
Ветер - юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью - от 0 до 2 градусов тепла;
- днем - около 14-16 градусов со знаком плюс.
Температура воздуха по области;
- ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;
- днем - около 12-17 градусов выше нуля.
Прогноз на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Стоит отметить, что в прошлую пятницу начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ Наталья Птуха рассказала РБК-Украина, что на этой неделе воздух может местами прогреться до +18°C.
При этом вероятен даже "определенный дефицит" осадков.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.
