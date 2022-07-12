Массовый обстрел Харькова, отказ Ахметова от медиа-бизнеса, особый статус для поляков в Украине: новости за 11 июля

РФ выпустила по Харькову 10 ракет, украинский бизнесмен Ринат Ахметов отказался от своих телеканалов и медиа-бизнеса, в Украине планируют ввести особый статус для граждан Польши. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 11 июля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Ахметов отказался от своих телеканалов и медиа-бизнеса

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что принял решение вывести инвестиционную компанию SCM из медийного бизнеса. Решение связано с законом об олигархах.

"Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ", - отметил Ахметов.

В порты Украины прибыли первые иностранные суда за агропродукцией

Военно-морские силы ВС Украины присоединились к организации перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море. Первые восемь иностранных судов уже прибыли в порты Украины.

Использование указанного канала стало возможным благодаря освобождению от российских оккупантов острова Змеиный, ведь остров имеет стратегическое значение, поскольку позволяет контролировать надводную и частично воздушную обстановку на Юге Украины, чем и пользовался оккупант, блокируя движение гражданских судов в южной части нашей страны.

РФ снова проиграла. Гаага рассмотрит дело о захвате моряков в Керченском проливе

Международный арбитражный трибунал в Гааге (Нидерланды) частично отклонил возражения России и подтвердил, что имеет юрисдикцию на рассмотрение дела о захвате украинских моряков в Керченском проливе осенью 2018 года.

Сообщается, что решение было принято еще 27 июня 2022 года, но Украине и России дали возможность изучить его и решить, нужно ли обозначить какую-либо его часть как конфиденциальную.

Особый статус для поляков в Украине: опубликован текст законопроекта Зеленского

В Украине планируют ввести особый статус для граждан Польши. Опубликован соответствующий законопроект.

Документом предусматривается предоставление гражданам Польши возможности легального пребывания на территории Украины в течении 18 месяцев. При этом поляки будут иметь равные с гражданами Украины права по трудоустройству в Украине; осуществлению хозяйственной деятельности; обучению в образовательных заведениях Украины и медицинскому обслуживанию на территории Украины.

Упростил порядки. Путин решил раздать паспорта РФ всем гражданам Украины

Президент России Владимир Путин упростил порядок предоставления российского гражданства всем, кто постоянно проживает на территории Украины.

Согласно указу, все граждане Украины или лица без гражданства, которые постоянно проживают на ее территории, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Грозами и холодом накроет всю Украину: синоптики назвали дату улучшения погоды

Погода в Украине в ближайшую неделю будет нестабильная и неприятная. В большинстве областей прогнозируются дожди, грозы, местами - шквалы и град. Температура воздуха упадет во всех областях, а жителям западной части придется достать теплые вещи.

Подробнее о том, какая погода ждет украинцев в ближайшую неделю – в материале Styler.