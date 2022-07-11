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В Одессе раздаются мощные взрывы. Объявлена воздушная тревога

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Одесса, Понедельник 11 июля 2022 19:14
В Одессе раздаются мощные взрывы. Объявлена воздушная тревога Фото: в Одессе снова слышны взрывы (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Вечером 11 июля 2022 года в Одессе раздаются мощные взрыв. Детальной информации пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одеса".

Отметим, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Также "Суспільне Одеса" опубликовало фото, на котором видно столб дыма.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области.

В общей сложности были запущены семь ракет с трех самолетов. Одна из ракет попала в частный дом, еще одна - в объект инфраструктуры. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

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