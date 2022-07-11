Утренний обстрел Одесской области: куда попали ракеты, фото последствий
Российские оккупанты продолжают атаковать прибрежную полосу, производственную и критическую инфраструктуру Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".
"Зафиксировано попадание ракеты в частный одноэтажный дом в одном из прибрежных поселков. Ударной волной повреждены близлежащие дома, деревья, автомобили. На месте происшествия по разбору завалов работают спасатели", - говорится в сообщении.
Что известно о ракетах, выпущенных по Одесской области
- 2 ракетных удара РФ нанесла с применением авиации;
- 4 ракеты Х-31 были выпущены из Су-30;
- 3 ракеты Х-31 были направлены по сельскохозяйственным угодьям; региона. Пожара не возникало. Пострадавших нет.
Как сообщалось, всего по Одесской области 11 июля было выпущено 7 ракет.
Напомним, в понедельник, 11 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Изначально сообщалось о 4 ракетах, выпущенных россиянами по региону.
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