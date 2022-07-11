Утренний обстрел Одесской области: куда попали ракеты, фото последствий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Юг ".

"Зафиксировано попадание ракеты в частный одноэтажный дом в одном из прибрежных поселков. Ударной волной повреждены близлежащие дома, деревья, автомобили. На месте происшествия по разбору завалов работают спасатели", - говорится в сообщении.

Что известно о ракетах, выпущенных по Одесской области