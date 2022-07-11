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Утренний обстрел Одесской области: куда попали ракеты, фото последствий

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Одесса, Понедельник 11 июля 2022 14:10
Утренний обстрел Одесской области: куда попали ракеты, фото последствий Фото: последствия ракетного удара по Одесской области 11 июля (facebook.com/okPivden)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты продолжают атаковать прибрежную полосу, производственную и критическую инфраструктуру Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"Зафиксировано попадание ракеты в частный одноэтажный дом в одном из прибрежных поселков. Ударной волной повреждены близлежащие дома, деревья, автомобили. На месте происшествия по разбору завалов работают спасатели", - говорится в сообщении.

Что известно о ракетах, выпущенных по Одесской области

  • 2 ракетных удара РФ нанесла с применением авиации;
  • 4 ракеты Х-31 были выпущены из Су-30;
  • 3 ракеты Х-31 были направлены по сельскохозяйственным угодьям; региона. Пожара не возникало. Пострадавших нет.

Как сообщалось, всего по Одесской области 11 июля было выпущено 7 ракет.

Напомним, в понедельник, 11 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Изначально сообщалось о 4 ракетах, выпущенных россиянами по региону.

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