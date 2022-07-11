ru ua
Пн, 11 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Упростил порядки. Путин решил раздать паспорта РФ всем гражданам Украины

Новина українською →
Москва, Понедельник 11 июля 2022 15:27
Упростил порядки. Путин решил раздать паспорта РФ всем гражданам Украины Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Президент России Владимир Путин упростил порядок предоставления российского гражданства всем, кто постоянно проживает на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский портал правовой информации.

Согласно указу, все граждане Украины или лица без гражданства, которые постоянно проживают на ее территории, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Отметим, до нынешнего указа упрощенный порядок получения российского гражданства распространялся на жителей части оккупированного Донбасса, Запорожской, Херсонской, а также подконтрольной Украине Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия намерена расширить географию мобилизации украинцев на оккупированных территориях. И одним из условий для мобилизации является именно получение российского паспорта.

С 1 июля 2022 года Украина ввела визовый режим для граждан Российской Федерации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Украина
NEWS
Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина
Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина
DAILY
Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно