ВСУ отбили попытку наступления на Марьинку: вечерняя сводка Генштаба

Вооруженные силы Украины отбили попытку наступления на Марьинку, а также продолжают сдерживать российские войска на остальных направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Волынское и Полесское направления

Ситуация без существенных изменений.

Северское направление

Российские подразделения находятся в приграничных районах Брянской и Курской областей и напоминают о себе применением артиллерии. Были обстреляны районы Карповичей и Николаевки Черниговской области.

Слобожанское направление

Усилия противника сосредоточены на удержании рубежей на Харьковском направлении, чтобы украинские силы не продвинулись к государственной границе.

Из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков обстреляны районы населенных пунктов Харьков, Базалиевка, Петровка, Русские Тишки, Коробочкино, Слатино, Прудянка, Новое, Рубежное, Благодатное, Кутузовка, Золочев, Черкасские Тишки, Питомник, Перемога и Русская Лозовая.

Нанесены удары из вооружения вертолетов Ка-52 недалеко от Лебяжьего, Верхнего Салтова и Прудянки.

Славянское направление

Ствольная и реактивная артиллерия противника работала в районах населенных пунктов Дибровно, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Курулька, Черкасское, Краснополье, Маяки и Новониколаевка. Нанесен авиаудар вблизи Богородичного.

В направлении Краснополья украинские силы отразили очередной штурм и пресекли все попытки оккупантов продвинуться.

Краматорское направление

Без активных действий. Обстреляны из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Григорьевка, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Звановка и Ивано-Дарьевка. Авиаудары зафиксированы недалеко от Серебрянки, Ивано-Дарьевки и Спорного.

Бахмутское направление

Оккупанты стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Часова Яра, Берестового, Покровского, Соледара, Зайцево, Вершины, Новолуганского, Клещиевки, Кодемы и Нью-Йорка. Нанесли авиаудары вблизи Покровского и Яковлевки.

Авдеевское, Кураховское, Новопавловское и Запорожское направления

Противник обстрелял из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Невельское, Марьинка, Серебряное, Новомихайловка, Владимировка, Павловка, Угледар, Перебудова, Большая Новоселка, Белогорье, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Загорное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Жеребянки и Каменское. Авиаудары нанесены вблизи Шевченко и Золотой Нивы.

Враг попытался наступать в направлении Марьинки, но украинские воины заставили его бежать.

Южнобужское направление

Противник пытается удержать занятые рубежи и не допустить наступления сил обороны Украины. Обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии фиксировались в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Ольгино, Большая Костромка, Карьерное, Белая Криница, Зеленый Гай, Калиновка, Белогорка, Киселевка, Любомировка, Кобзарцы, Красная Долина, Партизанское, Благодатное, Котлярово, Посад-Покровское, Украинка и Прибужское.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к ракетным удара находятся два носителя высокоточного оружия с суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа "Калибр".