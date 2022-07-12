Количество жертв ракетного удара по Часовому Яру возросло: погиб ребенок

Во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в городе Часов Яр обнаружено тело еще одного человека, погибшим оказался ребенок ориентировочно 2013 года рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.