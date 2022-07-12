ru ua
Вт, 12 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Количество жертв ракетного удара по Часовому Яру возросло: погиб ребенок

Новина українською →
Киев, Вторник 12 июля 2022 00:40
Количество жертв ракетного удара по Часовому Яру возросло: погиб ребенок Фото: количество жертв ракетного удара по Часовому Яру возросло (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в городе Часов Яр обнаружено тело еще одного человека, погибшим оказался ребенок ориентировочно 2013 года рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.

Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 33 погибших человек, из них один ребенок, спасены из-под завалов 9 человек, работы продолжаются. На месте происшествия трудятся 56 работников ГСЧС и девять единиц техники, также дежурят два автомобиля "скорой".

Напомним, 9 июля поздно вечером россияне обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки РФ полностью уничтожены два подъезда многоэтажки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетный удар Вторжение России в Украину
NEWS
Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина
Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина
DAILY
Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно