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РФ снова проиграла. Гаага рассмотрит дело о захвате моряков в Керченском проливе

Новина українською →
Гаага, Понедельник 11 июля 2022 22:15
РФ снова проиграла. Гаага рассмотрит дело о захвате моряков в Керченском проливе Фото: встреча освобожденных моряков в сентябре 2019 года (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Международный арбитражный трибунал в Гааге (Нидерланды) частично отклонил возражения России и подтвердил, что имеет юрисдикцию на рассмотрение дела о захвате украинских моряков в Керченском проливе осенью 2018 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Сообщается, что решение было принято еще 27 июня 2022 года, но Украине и России дали возможность изучить его и решить, нужно ли обозначить какую-либо его часть как конфиденциальную.

Суть дела

24 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины ("Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу") вышли из Одессы в направлении портов на Азовском море. Но в Керченском проливе их захватили российские суда под предлогом якобы пересечения границы России.

В оккупированном Крыму на моряков завели уголовные дела, а также задержали корабли. Украинская сторона утверждала, что Россия нарушила иммунитет военных кораблей. И обвинила в нарушении Конвенции ООН по морскому праву.

Почему суд задерживается

Российская сторона после того, как исковое заявление поступило в Трибунал, решила оспорить его юрисдикцию. По ее мнению, спор касается военной деятельности, а Украина сама якобы нарушила конвенцию.

Возражения рассматривались на предварительном этапе разбирательства, слушания в котором прошли с 11 по 15 октября 2021 года.

В итоге арбитражный суд решил, что события, которые последовали за арестом кораблей ВМС Украины, уже не являлись военными действиями. Однако момент, когда события были таковыми и перестали ими быть, предстоит выяснить на этапе рассмотрения по существу.

Таким образом, Трибунал отклонил возражения России о том, что он не обладает необходимой юрисдикцией.

"С этим решением разбирательство по существу возобновляется, Российская Федерация должна представить контрмеморандум не позднее чем через шесть месяцев с даты вынесения этого решения", - говорится в документе.

Напомним, осенью 2018 года в Керченском проливе были захвачены более 20 моряков и два сотрудника СБУ. Их удалось освободить в рамках обмена пленными в сентябре 2019 года.

Подробнее РБК-Украина писало в материале "Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков".

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