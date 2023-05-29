Масштабна атака дронів та арешт судді Тандира: новини за вихідні

Війна РФ проти України

Новини за 27 травня:

Новини за 28 травня:

Рекордна атака "Шахедами"

В ніч на неділю, 28 травня, українські військові збили у повітряному просторі країни під час масованої ворожої атаки дронами 52 "Шахеди". Загалом росіяни запустили 54 ударні БПЛА.

Для відбиття атаки були залучені сили та засоби повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Захід" ПС ЗСУ та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.

Суддю Тандира арештували

У Києві в ніч на 26 травня сталася смертельна ДТП на одному з блокпостів. За даними правоохоронців, голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир перебуваючи напідпитку збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії.

Печерський районний суд в Києві відправив суддю під варту.

Україна офіційно попросила у Німеччини передати далекобійні ракети Taurus

Україна попросила у Німеччини передати крилаті далекобійні ракети Taurus. Мова йде про офіційний запит на постачання цієї зброї.

Німецька газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung пише, що можливість такого запиту канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський нібито обговорювали на початку травня цього року.

Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти росіян

Президент України увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 51 фізичної та 220 юридичних осіб.

Санкції проти фізичних осіб діятимуть протягом 10 років.

Українські військові почали навчання на танках Abrams у Німеччині

Перша група з близько 400 українських військових почала навчання на американських танках Abrams M1 в Німеччині. Очікується, що програма триватиме 10-12 тижнів.

У Зеленського заявили, що вже почалися операції з підготовки до контрнаступу ЗСУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна вже почала попередні операції з підготовки до контрнаступу проти російських окупаційних військ.

"Це (контрнаступ, - ред.) складний процес, який не є питанням одного дня, певної дати або години. Це безперервний процес деокупації, і деякі процеси вже відбуваються, наприклад, руйнування ліній постачання або підрив складів за лінією фронту", - заявив він.

Зеленський запропонував ввести санкції проти Ірану на 50 років

Президент вже вніс проєкт постанови до Верховної ради.

В проєкті постанови йдеться про затвердження рішення РНБО "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до Ісламської Республіки Іран".

Зеленський привітав Ердогана з перемогою на виборах

"Вітаю Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з нагоди перемоги на президентських виборах", - йшлось в повідомленні.

Зеленський також зазначив, що Україна розраховує на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо обох країн, а також на посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи.

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