Під Бердянськом "прилетіло" по базах, де розміщувалися окупанти, - райрада

В селі Новопетрівка Бердянського району сьогодні "прилетіло" по базах відпочинку. Там розміщувався особовий склад військ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Бердянської районної ради Віктора Дудукалова в ефірі телемарафону.

"Буквально кілька хвилин тому був черговий неймовірний приліт по базах відпочинку "Хімік", "Весна" в селі Новопетрівка Бердянського району, що знаходиться на узбережжі Азовського моря", - розповів Дудукалов.

За його словами, там знаходився особовий склад окупантів.

"І я думаю, що за останні такі кілька "акцій" окупантів померлих можна рахувати там вже не десятками, а сотнями", - додав заступник голови Бердянської райради.

Зазначимо, що сьогодні місцеві Телеграм-канали писали про потужний вибух в Бердянську, найгучніше було у центрі міста, особливо в районі порту.

Повідомлялося, що навколо місця "прильоту" кружляє авіація ворога. Одні джерела спочатку повідомляли про влучання в полігон. Також була версія про "приліт" по території бази відпочинку "Хімік", де останнім часом розміщувалось дуже багато окупантів.

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