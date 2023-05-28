Окупаційна "влада" втікає з Херсонської області: Гуменюк розповіла деталі

Так звана "влада" поступово втікає з окупованої території Херсонської області. Під час втечі вони намагаються об'їхати Кримський міст і знайти безпечніші маршрути.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу FREEДОМ.

Гуменюк повідомила, що процес втечі окупаційної так званої “влади” з тимчасово захопленої Росією частини Херсонської області триває. Поступово вони намагаються звідти ретируватися під різними приводами, використовуючи:

сімейні особливості,

внутрішньосімейні причини,

супроводжуючи близьких,

супроводжуючи дітей.

"Намагаються виїжджати та вивозити документи. Це триватиме ще якийсь період часу, тому що вся “влада” одразу виїхати не може, а такими короткими перебіжками й, на їхню думку, дещо непомітно просочуватися туди за поребрик вони намагаються", - пояснила вона.

Однак, за її словами, Україна спостерігає й активність на Кримському мосту, і активність на маршрутах, які передбачають материкове прямування.

"Це свідчить про те, що не всі довіряють безпеці Кримського мосту і намагаються їхати в об’їзд", - додала вона.

За даними Гуменюк, окупаційна “адміністрація” Херсонської області на чолі з колишнім Херсонським міським головою Володимиром Сальдо, так само швидко переміщуються, як загалом окупаційна “влада” та війська.

"У більшості випадків вони намагаються базуватися в районних центрах, зокрема Скадовськ, але з нього вони вже переїхали, можна сказати, остаточно. Тому що останнім часом там вони не фігурують. Тяжіють вони ближче до Генічеська, але час від часу переїжджають і в інші місця дислокації, зокрема використовуючи рекреаційну зону”, - пояснила вона.

Дезертирство та втеча окупантів

Останні тижні активізувалось дезертирство в армії РФ. На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей колаборанти та зрадники, які співпрацюють із російськими окупантами, масово виїжджають до РФ.

Також повідомлялось, що на Перекопському перешийку у бік тимчасово окупованого Криму виник великий затор. Там помітили вантажівки, на яких росіяни хочуть вивезти викрадені речі.

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