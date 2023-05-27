РФ розпочала втілювати провокацію із хімічною зброєю в Запорізькій області, - ГУР

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначає ГУР, росіяни почали втілювати провокацію з метою зриву контрнаступальних дій наших воїнів. Водночас реальними жертвами хімічної зброї стануть саме солдати окупаційної армії, оскільки сліди ураження на їхніх тілах Росія планує використати в якості фейкових звинувачень проти України.

"Наголошуємо, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки московитських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті", - додає ГУР.

Додамо, що в перехопленому повідомленні, яке було зафіксовано о 12:15, один з окупантів попереджає про "можливе викидання хімічної зброї з коптерів". Вже через пів години, один з військових жаліється на скидання 2 снарядів "можливо, з хімічним вмістом".

Росія готує провокацію на території ЗАЕС

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, російські окупанти готують провокацію на ЗАЕС. Ворог може здійснити імітацію удару по об'єктах станції, щоб звинуватити в цьому Україну.

Для цього росіяни можуть вдарити безпосередньо по території ЗАЕС та оголосити про аварійний витік радіоактивних речовин.