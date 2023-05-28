Путін доручив посилити охорону кордонів, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

В своєму зверненні до цих структур Путін наголосив, що їхня задача полягає в тому, щоб "надійно прикривати рубежі поблизу зони бойових дій". Крім цього, він доручив забезпечити швидкий рух військової та цивільної техніки та вантажів на тимчасово окуповані території України.

Прорив кордону РФ

22 травня з'явилась інформація, що бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" прорвали кордон РФ в Бєлгородській області та зайшли в декілька селищ на території Росії.

У відповідь місцева влада оголосила режим контртерористичної операції, а після - скасувала його, не дивлячись на те, що військові досі перебувають на території регіону.

Всі подробиці про операцію на території Бєлгородської області можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.