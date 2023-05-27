Україна офіційно попросила у Німеччини передати далекобійні ракети Taurus, - ЗМІ

Україна попросила у Німеччини передати крилаті далекобійні ракети Taurus. Мова йде про офіційний запит на постачання цієї зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Україна звернулася до Німеччини з проханням про постачання крилатих ракет Taurus. Відповідний запит від української сторони надійшов останніми днями", - цитує видання заяву речниці німецького Міноборони.

Тим часом ще одне німецька газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung пише, що можливість такого запиту канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський нібито обговорювали на початку травня цього року.

Що цьому передувало

Нагадаємо, кілька днів тому депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер висловився за поставку в Україну німецьких крилатих ракет Taurus.

За його словами, ракети з радіусом дії до 500 кілометрів дозволили б Україні "вдарити по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту".

Як відомо, близько 600 Taurus було закуплено для Бундесверу десять років тому. З них близько 150 наразі в робочому стані.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус обережно відреагував на пропозицію Кізеветтера. Але зазначив, що союзники "повинні підтримувати Україну всіма системами, дозволеними міжнародним правом, які необхідні для перемоги у цій війні".

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