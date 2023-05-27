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Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти росіян: хто потрапив до списку

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Субота 27 травня 2023 12:38
Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти росіян: хто потрапив до списку Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 51 фізичної та 220 юридичних осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента України.

Санкції проти фізичних осіб діятимуть протягом 10 років.

Список фізичних осіб:

Також президент запровадив обмеження проти:

  • російських залізничних компаній;
  • акціонерної компанії "Зарубєжстройтєхнологія";
  • ЗАТ "Руська трійка";
  • приватної організації додаткової освіти "Корпоративний університет Групи компаній Волга - Днєпр";
  • науково-виробничого підприємства "Автономні аерокосмічні системи - Геосервіс";
  • та інших.

До списку потрапили низка білоруських підприємств, акціонерне товариство "Мінський автомобільний завод", кіпрські компанії "Серч Локейшн Лімітед", "2ГІС Локал Серч Лімітед", чеська "Навітел с.р.о".

Список юридичних осіб:

Санкції ЄС проти Росії

Під час роботи над новим пакетом санкції Європейського союзу проти Росії, частина країн блоку закликала про необхідність запровадження обмежень на ядерну промисловість країни-окупанта. Пізніше з'ясувалось, що ЄС поки що не планує цього робити.

Водночас союз планує запровадити нові спеціальні дозволи на фінансові операції та юридичні послуги, щоб допомогти європейським компаніям вийти з ринку Росії й уникнути російських податків для фінансування війни.

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