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Інтенсивність атак РФ під Бахмутом знизилася: в ЗСУ пояснили причину

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Бахмут, Неділя 28 травня 2023 15:59
Інтенсивність атак РФ під Бахмутом знизилася: в ЗСУ пояснили причину Фото: інтенсивність атак РФ під Бахмутом знизилася (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Інтенсивність російських атак на Бахмутському напрямку знизилася. Частково це пов'язано з ротацією найманців ПВК "Вагнера".

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "24 каналу".

Речник Східного угруповання військ ЗСУ повідомив, що поблизу міста Бахмут за минулу добу відбулося лише одне бойове зіткнення.

"На Бахмутському напрямку окупанти здійснили 250 обстрілів з різного озброєння. Наші війська також завдавали ударів у відповідь", - повідомив полковник Сергій Череватий.

В результаті цих дій, за словами речника, було знищено:

  • 80 осіб особового складу окупантів;
  • 3 САУ;
  • станцію РЕБ;
  • та склад з боєприпасами;
  • 99 військових РФ зазнали поранень;
  • одного військовослужбовця РФ було взято в полон.

Як повідомив Череватий, на Куп’янському напрямку противник здійснив 342 артилерійські обстріли, відбулося 2 бойових зіткнення та 3 ворожі авіаційні нальоти. 20 окупантів знищено та 52 - поранено. Українські захисники знищили гармату Д-20.

Відповідаючи на запитання журналіста, Сергій Череватий підсумував дії російської приватної військової компанії "Вагнера".

Він акцентував на тому, що попри так звані успіхи та досягнуті цілі, про які розповідають російські медіа, військам агресора за 10 місяців так і не вдалося до кінця встановити контроль над Бахмутом. Ротацію мізерних залишків ПВК "Вагнера" полковник порівняв зі звичайною втечею з поля бою після поразки.

Ситуація під Бахмутом

Нагадаємо, що про зниження інтенсивності боїв під Бахмутом повідомляла і заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона розповіла, що у Бахмуті та на флангах наразі немає активних бойових дій. Російські військові вирішили зробити ставку на інтенсивності обстрілів.

Водночас, за даними британської розвідки, сили ПВК "Вагнера" все ж почали відходити з деяких своїх позицій навколо Бахмута.

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