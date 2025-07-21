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В Іспанії виявили мертвим експосадовця МВС України, МЗС прокоментувало

Понеділок 21 липня 2025 11:42
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В Іспанії виявили мертвим експосадовця МВС України, МЗС прокоментувало Ілюстративне фото: в Іспанії виявили мертвим експосадовця МВС України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін, Мілан Лєліч

В іспанському житловому комплексі Cala Alta, у якому вбили російського льотчика Максима Кузьмінова, виявили у басейні тіло експосадовця Міністерства внутрішніх справ (МВС) України Ігоря Грушевського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Espanol.

Тіло виявили обличчям вниз у воді, без ознак життя. Спочатку допомогу чоловіку намагались надати сусіди, а згодом - медики, але без успіху.

Як з'ясувалось, загиблий - 61-річний Грушевський, який раніше працював у Департаменті боротьби з організованою злочинністю МВС України, а пізніше – Національної поліції.

На тілі загиблого не було виявлено слідів насильства, але з одного вуха йшла кров. Як припускає El Espanol, причиною смерті могла стати раптова зупинка серця чи інсульт.

"Підозри деяких сусідів про те, що Ігор став жертвою вбивства з боку російських агентів, пов'язані головним чином зі збігом обставин: інцидент стався саме в тому місці, де 13 лютого 2024 року був застрелений російський пілот Максим Кузьмінов", - пише видання.

Що кажуть у МЗС України

У коментарі журналістам Міністерство закордонних справ (МЗС) України заявило, що, згідно з повідомленням генерального консульства України в Барселоні, смерть Грушевського настала внаслідок утоплення.

"Консулами надано сприяння в оформленні відповідних документів для репатріації тіла в Україну", - додало відомство.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно в Голосіївському районі Києва після стрілянини правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Пізніше стало відомо, що вбитим є полковник Служби безпеки України (СБУ) Іван Воронич.

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