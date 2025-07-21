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СБУ викрила працівника НАБУ на бізнесі в РФ: продавав окупантам коноплю

Понеділок 21 липня 2025 10:06
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СБУ викрила працівника НАБУ на бізнесі в РФ: продавав окупантам коноплю Ілюстративне фото: (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова на веденні бізнесу в Російській Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Посадовець, який дислокується у місті Дніпро та координує діяльність Бюро у прифронтових регіонах, зокрема Дніпропетровській та Запорізькій областях, за даними слідства, підтримував контакти з представниками країни-агресора та допомагав своєму батьку вести незаконну торгівлю з РФ.

Слідчі встановили, що Магамедрасулов виступав посередником у продажі партій технічної коноплі, яку вирощував його батько, до республіки Дагестан. Також перевіряється інформація про можливі контакти посадовця з російськими спецслужбами, зокрема щодо передачі їм закритої інформації про заплановані слідчі дії.

Фото: СБУ затримала Руслана Магамедрасулова (t.me/SBUkr)

Крім того Магамедрасулов підтримував зв’язки з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами РФ і, за інформацією слідства, має вплив на діяльність НАБУ.

Слідством встановлено, що батько посадовця, Сентябр Магамедрасулов, є громадянином РФ, але ця інформація не була вказана при оформленні допуску Руслана Магамедрасулова до державної таємниці, що є порушенням законодавства. Його мати, Ірина Магамедрасулова, проживає у Києві, але отримує пенсію у так званій "ДНР" та публікує проросійські коментарі у соцмережах, зокрема у спільнотах із символікою "Z". СБУ задокументувала, що вона відкрито підтримує агресію Росії проти України та виправдовує воєнні злочини.

Попри свою посаду та відповідальність за роботу у прифронтових регіонах, Руслан Магамедрасулов майже постійно перебував у Києві, а нещодавно повернувся з елітного відпочинку на острові Тенеріфе, де провів кілька тижнів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю НАБУ про підозру за статтею 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Слідчі продовжують розслідування для встановлення всіх обставин справи.

Раніше сьогодні ми писали, що Служба безпеки України та Офіс генпрокурора проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

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Служба безпеки України Російська Федерація НАБУ
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