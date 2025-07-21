Жорсткі тарифи проти партнерів РФ: Бессент закликав Європу не відставати

США очікують, що Європа приєднається до потенційних вторинних тарифів проти Росії. Коли саме вони можуть набути чинності - поки невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів США Скотта Бессента для CNBC .

Бессент, коментуючи ультиматум президента США Дональда Трампа про вторинні тарифи проти Росії, звернув увагу, що близько 80 або 90 сенаторів хочуть посилити антиросійські санкції.

"І президент Трамп самотужки змінив парадигму, тому що до цього законопроєкту включено - ми не знаємо, яким буде термін, 10, 30, 50 днів, але будь-яка країна, яка купує російську нафту, яка підпадає під санкції, піддаватиметься вторинним тарифам до 100%", - нагадав міністр.

За його словами, тепер Сенат США згоден із президентом Трампом у тому, що тарифи є засобом для досягнення політичних цілей, і "це революційно".

"Президент Трамп змінив хід дискусії. І я закликаю наших європейських союзників, які багато говорили, наслідувати наш приклад, якщо ми введемо ці вторинні тарифи", - наголосив він.