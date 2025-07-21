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ППО, дрони та 6 млрд доларів: що Україна просила у партнерів на "Рамштайні"

Понеділок 21 липня 2025 15:07
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ППО, дрони та 6 млрд доларів: що Україна просила у партнерів на "Рамштайні" Фото: міністр оборони Денис Шмигаль (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час засідання у форматі "Рамштайн" звернувся до партнерів із трьома основними проханнями, які є критично важливими для країни в умовах війни з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на засіданні у форматі "Рамштайн".

"Моє перше прохання стосується термінової закупівлі американської зброї для України", - заявив Шмигаль.

Він наголосив, що протиповітряна оборона, зокрема ракети Patriot і PAK-3, а також боєприпаси, є необхідністю. Він зауважив, що в ніч перед засіданням відбувся ще один масований комбінований напад: 24 ракети, 426 дронів і бойові дрони атакували цивільні об’єкти в Україні. Унаслідок цього знову є жертви серед мирного населення.

Шмигаль підкреслив, що російський терор триває, і тому потрібно посилити систему ППО. Він закликав США надати Україні зброю для закупівлі, а європейських партнерів - забезпечити необхідне фінансування для цих закупівель.

Друге прохання стосувалося фінансової підтримки.

"Україні потрібно 6 мільярдів доларів, щоб закрити цього року розрив у закупівлях", - пояснив Шмигаль.

За його словами, ці кошти дозволять виготовити більше FPV-дронів, дронів-перехоплювачів для протидії атакам "Шахедів", а також додаткову зброю глибокого удару, щоб завдавати втрат Росії.

"Третє - підготовка до 2026 року. Я закликаю наших партнерів уже зараз передбачити кошти для України у їхніх бюджетних пропозиціях на 2026 рік. Безпечні кредити - ще одне важливе джерело фінансування на наступний рік, і ми повинні забезпечити включення українців до цієї програми", - сказав він.

Що таке "Рамштайн"

Контактна група з питань оборонної підтримки України, більш відома як формат "Рамштайн", об'єднує понад 50 країн, які координують допомогу Україні у боротьбі проти російської агресії.

Цю ініціативу започаткували Сполучені Штати, а перше засідання групи відбулося 26 квітня 2022 року на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, що й дало назву формату.

У межах платформи було ухвалено низку рішень про передачу Україні сучасного західного озброєння. Саме завдяки "Рамштайну" Збройні сили України отримали реактивні системи HIMARS, зенітно-ракетні комплекси Patriot, танки Leopard 2, Abrams та іншу військову техніку.

Попереднє засідання відбулось відбулося 4 червня, тоді вперше за весь час існування Контактної групи там не було представника США.

Сьогодні ж відбувається перше засідання "Рамштайну" на якому Денис Шмигаль представлений як міністр оборони України, а Рустем Умєров - як секретар РНБО.

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