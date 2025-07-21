Британія вдарила новими санкціями по "тіньовому флоту" РФ

Велика Британія у понеділок, 21 липня, оголосила про нові санкції проти Росії. Вони спрямовані проти критично важливих для Кремля енергетичного та нафтового секторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

Британський уряд наголосив, що санкції Заходу обвалили на одну третину доходи Росії від продажу нафти й газу з 2022 року.

"Нові санкції завдадуть ще одного удару по "тіньовому флоту" Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) і позбавлять Росію важливих доходів від нафти, які вона використовує для фінансування війни", - зазначив глава МЗС Британії Девід Леммі.

Окрім того, Британія ввела санкції проти двох компаній, на які зареєстровані судна "тіньового флоту". Одна з них пов’язана з російською нафтовою компанією "Лукойл".

Британський уряд стверджує, що підсанкційні танкери з початку 2024 року перевезли російської нафти на 24 млрд доларів.

Санкції проти "тіньового флоту" РФ

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що сотні підпільних нафтових танкерів курсують світовими морями під зручними прапорами та з непрозорими власниками, щоб транспортувати нафту в обхід міжнародних санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї.

Зауважимо, що, за даними ГУР, станом на лютий російський тіньовий флот налічував до 1000 одиниць переважно застарілих суден (загальним дедвейтом понад 100 млн тонн), що здійснюють експорт нафти та нафтопродуктів.

У травні Європейський Союз ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований на майже 200 кораблів так званого "тіньового флоту".

Днями посли країн-членів ЄС домовилися про 18-й пакет санкцій проти Росії, який, у тому ж числі, включатиме зниження верхньої межі цін на експорт російської нафти.

У червні уряд Великої Британії запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Згідно з офіційною інформацією, обмеження спрямовані на "тіньовий флот" і компанії, які сприяють воєнній агресії РФ проти України.

Також Австралія вперше запровадила обмеження проти кремлівського "тіньового" флоту: під санкції потрапили десятки танкерів, які фінансували військову агресію Москви.

Детальніше про те, що таке "тіньовий флот" РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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