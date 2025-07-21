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Німеччина допоможе із Patriot: Пісторіус та Гегсет домовились про 5 систем для України

Понеділок 21 липня 2025 14:38
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Німеччина допоможе із Patriot: Пісторіус та Гегсет домовились про 5 систем для України Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін надасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони та необхідні боєприпаси.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він сказав під час засідання у форматі "Рамштайн".

"Німеччина надасть додаткові системи ППО та необхідні боєприпаси", - зазначив він.

За його словами, під час поїздки до Вашингтона минулого тижня він досяг домовленостей з міністром оборони США Пітом Гегсетом щодо участі Німеччини у забезпеченні п’яти систем Patriot.

"Крім того, під час моєї поїздки до Вашингтона минулого тижня я домовився з Пітом Гегсетом, що Німеччина долучиться до забезпечення п’яти терміново потрібних систем Patriot якомога швидше", - сказав Пісторіус.

Він також наголосив, що сторони координуватимуть дії для досягнення цієї мети найближчими днями.

"Як цього досягти, ми будемо тісно координувати в дусі взаємної довіри між партнерами протягом наступних кількох днів", - підсумував Пісторіус.

Patriot для України

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що США відправлять Україні Patriot, але платити за них буде Європа.

Під час зустрічі з генсеком НАТО 14 липня Трамп анонсував передачу Україні 17 систем Patriot. За його словами, розгорнути ці комплекси можна швидко.

За кілька днів президент США зазначив, що перші ракети Patriot вже відвантажуються союзникам.

Пізніше уряд Німеччини спростував заяву президента США про те, що системи протиповітряної оборони Patriot уже доставляються до України

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