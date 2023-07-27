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Масований обстріл України та продовження санкцій ЄС проти Росії: новини за 26 липня

Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти намагалися ввечері вдарити по Україні за допомогою ракет. Тим часом, Євросоюз продовжив санкції проти РФ ще на шість місяців.

Більш детально про те, що сталося у середу, 26 липня, - у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

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