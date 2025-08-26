Марта Костюк - остання надія України на US Open-2025: коли і з ким грає
Українська тенісистка Марта Костюк проведе свій стартовий матч на Відкритому чемпіонаті США-2025. Її суперницею в першому колі стане британка Кеті Бултер.
Де і коли дивитися матч українки - підкаже РБК-Україна.
У якій формі підходять суперниці
Марта Костюк підходить до US Open у статусі 28-ї ракетки світу. У сезоні вона продемонструвала кілька сильних результатів, хоча й мала проблеми зі здоров’ям.
У серпні українка дійшла до чвертьфіналу турніру в Монреалі, але була змушена знятися з матчу проти Єлени Рибакіної через травму.
У Цинциннаті Костюк розпочала з розгромної перемоги над німкенею Тетяною Марією, проте згодом не вийшла на корт у матчі проти Іги Свьонтек через проблеми із зап’ястям.
На хардових покриттях у цьому сезоні вона здобула 14 перемог у 24 зустрічах.
Кеті Бултер, яка наразі посідає 48-му позицію в рейтингу WTA, проводить менш успішний рік.
Вона втратила 24 місця у світовій класифікації та має лише 5 перемог у 13 матчах на хардових кортах. Перед US Open британка зіграла у Клівленді, де перемогла китаянку Юань, але поступилася швейцарці Вікторії Голубич у трьох сетах.
Особисті зустрічі
Тенісистки перетиналися всього один раз, але матч був важливий - у фіналі WTA 500 у Сан-Дієго-2024 британка здобула вольову перемогу - 5:7, 6:2, 6:2.
Прогноз на матч
Обидві спортсменки не можуть похвалитися стабільністю в сезоні, проте букмекери вважають Марту Костюк невеликим фаворитом.
Потенціал українки вищий, головне – показати свій максимум на корті. Британка останнім часом грає нестабільно, тому для неї буде складно проявити себе на американському Грендслемі.
Букмекери оцінюють ймовірність перемоги Костюк з форою -2,5 гейми коефіцієнтом 1.70.
Новий образ Костюк
Окрім спортивних досягнень, Марта Костюк відома своїм стилем. Перед стартом турніру вона презентувала нове яскраво-червоне вбрання від "Wilson", у якому з'явиться на корті.
Фанати вже відзначили, що її образ не поступається вбранням світових зірок на червоних доріжках.
Як виступають українки на US Open
US Open-2025 для України розпочався непросто. У першому колі свої виступи завершили одразу три українські тенісистки.
Юлія Стародубцева програла росіянці Анні Блінковій, Даяна Ястремська поступилася Анастасії Павлюченковій, а Еліна Світоліна сенсаційно вилетіла після поразки від угорки Анни Бондар.
Таким чином, саме Марта Костюк залишилася єдиною представницею України в одиночному розряді турніру.
Де і коли дивитися матч
Поєдинок Костюк - Бултер відбудеться у вівторок, 26 серпня, на корті Grandstand. Початок гри запланований на 18:00 за київським часом. Матч відкриватиме ігровий день.
Трансляція US Open в Україні буде доступна на телеканалі Eurosport, а також на медіасервісі MEGOGO, де вперше буде доступна українська аудіодоріжка.
