ua en ru
Вт, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Марта Костюк - остання надія України на US Open-2025: коли і з ким грає

Вівторок 26 серпня 2025 10:24
UA EN RU
Марта Костюк - остання надія України на US Open-2025: коли і з ким грає Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Марта Костюк проведе свій стартовий матч на Відкритому чемпіонаті США-2025. Її суперницею в першому колі стане британка Кеті Бултер.

Де і коли дивитися матч українки - підкаже РБК-Україна.

У якій формі підходять суперниці

Марта Костюк підходить до US Open у статусі 28-ї ракетки світу. У сезоні вона продемонструвала кілька сильних результатів, хоча й мала проблеми зі здоров’ям.

У серпні українка дійшла до чвертьфіналу турніру в Монреалі, але була змушена знятися з матчу проти Єлени Рибакіної через травму.

У Цинциннаті Костюк розпочала з розгромної перемоги над німкенею Тетяною Марією, проте згодом не вийшла на корт у матчі проти Іги Свьонтек через проблеми із зап’ястям.

На хардових покриттях у цьому сезоні вона здобула 14 перемог у 24 зустрічах.

Кеті Бултер, яка наразі посідає 48-му позицію в рейтингу WTA, проводить менш успішний рік.

Вона втратила 24 місця у світовій класифікації та має лише 5 перемог у 13 матчах на хардових кортах. Перед US Open британка зіграла у Клівленді, де перемогла китаянку Юань, але поступилася швейцарці Вікторії Голубич у трьох сетах.

Особисті зустрічі

Тенісистки перетиналися всього один раз, але матч був важливий - у фіналі WTA 500 у Сан-Дієго-2024 британка здобула вольову перемогу - 5:7, 6:2, 6:2.

Прогноз на матч

Обидві спортсменки не можуть похвалитися стабільністю в сезоні, проте букмекери вважають Марту Костюк невеликим фаворитом.

Потенціал українки вищий, головне – показати свій максимум на корті. Британка останнім часом грає нестабільно, тому для неї буде складно проявити себе на американському Грендслемі.

Букмекери оцінюють ймовірність перемоги Костюк з форою -2,5 гейми коефіцієнтом 1.70.

Новий образ Костюк

Окрім спортивних досягнень, Марта Костюк відома своїм стилем. Перед стартом турніру вона презентувала нове яскраво-червоне вбрання від "Wilson", у якому з'явиться на корті.

Фанати вже відзначили, що її образ не поступається вбранням світових зірок на червоних доріжках.

Як виступають українки на US Open

US Open-2025 для України розпочався непросто. У першому колі свої виступи завершили одразу три українські тенісистки.

Юлія Стародубцева програла росіянці Анні Блінковій, Даяна Ястремська поступилася Анастасії Павлюченковій, а Еліна Світоліна сенсаційно вилетіла після поразки від угорки Анни Бондар.

Таким чином, саме Марта Костюк залишилася єдиною представницею України в одиночному розряді турніру.

Де і коли дивитися матч

Поєдинок Костюк - Бултер відбудеться у вівторок, 26 серпня, на корті Grandstand. Початок гри запланований на 18:00 за київським часом. Матч відкриватиме ігровий день.

Трансляція US Open в Україні буде доступна на телеканалі Eurosport, а також на медіасервісі MEGOGO, де вперше буде доступна українська аудіодоріжка.

Раніше ми писали про нове досягнення Марти Костюк у топ-100 WTA.

Також читайте, як український тенісист Олександр Овчаренко став переможцем парного турніру серії ITF M25 в Італії, і здобув свій 13-й парний титул у кар’єрі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Марта Костюк
Новини
НБУ свідомо посилив гривню до долара: чого очікувати у найближчі місяці
НБУ свідомо посилив гривню до долара: чого очікувати у найближчі місяці
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили