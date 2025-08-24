Овчаренко здобув 13-й титул на турнірі в Італії: відомо, скільки заробив тенісист
Український тенісист Олександр Овчаренко став переможцем парного турніру серії ITF M25 в італійському місті Леза. У фінальному матчі він разом зі своїм італійським партнером Джанлукою Каденассо переміг місцеву пару та здобув свій 13-й парний титул у кар’єрі.
Про результат поєдинку повідомляє РБК-Україна.
Фінальна битва: як українець та італієць здобули перемогу
У фінальному поєдинку перші сіяні - Овчаренко та Каденассо - зустрілися з італійським дуетом Франческо Форті/Джованні Орадіні, які мали третій номер посіву.
Напружений матч тривав 1 годину 29 хвилин і завершився з рахунком 6:7 (6:8), 6:3, 10:5 на користь українсько-італійської пари.
За час зустрічі Овчаренко і Каденассо зробили один сейв, допустили три подвійні помилки та реалізували три брейк-пойнти, тоді як їхні суперники змогли зробити два брейки.
Шлях до чемпіонства
На шляху до перемоги Овчаренко та Каденассо здобули чотири перемоги, не програвши жодного сету до фіналу:
- Перше коло: обіграли Алессіо де Бернардіса та Едоардо Дзанаду (Італія) - 6:0, 6:3.
- Чвертьфінал: перемогли Маттео Сьябасі та Самуеле Седжетті (Італія) - 7:5, 6:1.
- Півфінал: здолали Джуліо Перего (Італія) та Казру Рахмані (Іран) - 6:2, 6:4.
- Фінал: перемогли Франческо Форті та Джованні Орадіні (Італія) - 6:7(6), 6:3, 10:5.
Призові та рейтинг
За свій успіх на турнірі в Лезі Овчаренко отримав 25 рейтингових очок ATP та грошовий приз у розмірі 891 долара.
Свій попередній титул у парному розряді українець здобув у австрійському Крамзаху разом із земляком Владиславом Орловим.
Статистика та досягнення
Ця перемога стала для 23-річного Олександра Овчаренка 13-м титулом у парному розряді на рівні ITF за 25 зіграних фіналів.
У поточному сезоні це вже п'ятий здобутий трофей. Також варто зазначити, що на цьому ж турнірі в одиночному розряді український тенісист дійшов до півфіналу.
Раніше ми писали про найбільш високооплачуваних тенісних зірок у світі.
Також читайте про суперниць українок на старті US Open-2025.