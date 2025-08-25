ua en ru
Пн, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Новий рейтинг WTA та ATP: які місця займають українці перед стартом US Open-2025

Понеділок 25 серпня 2025 09:59
UA EN RU
Новий рейтинг WTA та ATP: які місця займають українці перед стартом US Open-2025 Еліна Світолна (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Жіноча та чоловіча тенісні асоціації, WTA та ATP, оприлюднили оновлені рейтинги, що враховують результати турнірів, які завершилися 24 серпня. Зміни відбулися напередодні старту основної сітки останнього Грандслема 2025 року - US Open, на якому змагатимуться чотири українські тенісистки.

Про зміни у світовому рейтингу повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Women's Tennis Association.

Позиції українок у рейтингу WTA

Перед початком основної сітки US Open перша ракетка України Еліна Світоліна втратила дві сходинки і тепер перебуває на 15-й позиції світового рейтингу.

Марта Костюк та Даяна Ястремська, які останнім часом не брали участі у змаганнях, зуміли піднятися на одну позицію – відповідно, 28-ме та 31-ше місця.

Юлія Стародубцева зазнала поразки в першому колі турніру в Клівленді та опустилася на 68-му сходинку.

Натомість Ангеліна Калініна, яка досі відновлюється після травми, додала одну позицію – тепер вона 135-та.

У другій сотні рейтингу невеликий прогрес продемонструвала Дарія Снігур (171 місце), а Олександра Олійникова навпаки втратила позиції та займає 202-й рядок.

15. Еліна Світоліна (Україна) - 2726 (-2)

28. Марта Костюк (Україна) - 1656 (+1)

31. Даяна Ястремська (Україна) - 1559 (+1)

68. Юлія Стародубцева (Україна) - 941 (+2)

135. Ангеліна Калініна (Україна) - 542 (+1)

171. Дарія Снігур (Україна) - 409 (+1)

202. Олександра Олійникова (Україна) - 364 (-11)

239. Анастасія Соболєва (Україна) - 306 (-12)

Світова десятка WTA

У топ-10 відбулися мінімальні зміни. Іга Швьонтек піднялася на друге місце, обійшовши Коко Гофф. Жасмін Паоліні випередила Аманду Анісімову.

Лідирує "нейтральна" Аріна Сабалєнка, а десятку замикає казахстанка Єлєна Рибакіна.

Топ-10 WTA:

  1. Аріна Сабалєнка - 11 225 очок
  2. Іга Швьонтек (Польща) - 7 933 (+1)
  3. Коко Гофф (США) - 7 874 (–1)
  4. Джессіка Пегула (США) - 4 903
  5. Мірра Андрєєва - 4 733
  6. Медісон Кіз (США) - 4 699
  7. Чжен Ціньвень (Китай) - 4 433
  8. Жасмін Паоліні (Італія) - 4 116 (+1)
  9. Аманда Анісімова (США) - 3 869 (–1)
  10. Єлєна Рибакіна (Казахстан) - 3 283

Зміни для українців у рейтингу ATP

У чоловічому тенісі головний прогрес показав Віталій Сачко. Він піднявся на п’ять позицій і тепер посідає 217-ме місце. Нагадаємо, що українець повернувся до кваліфікації US Open вперше за два роки, але поступився вже у стартовому матчі.

Олег Приходько опустився на 309-й рядок, а Олександр Овчаренко на 385-й. При цьому 21-річний В’ячеслав Бєлінський встановив особистий рекорд, піднявшись на 411-те місце завдяки перемозі на турнірі ITF у Польщі.

217. Віталій Сачко (Україна) - 253 (+5)

309. Олег Приходько (Україна) - 163 (-2)

385. Олександр Овчаренко (Україна) - 129 (-7)

411. В'ячеслав Бєлінський (Україна) - 116 (+31)

452 (450). Олексій Крутих (Україна) - 97 (-2)

487 (480). Ерік Ваншельбойм (Україна) - 86 (-7)

493 (490). Вадим Урсу (Україна) - 84 (-3)

Топ-10 рейтингу ATP

У першій десятці змін не відбулося, тут продовжує лідирувати італієць Яннік Сіннер, а найближчими переслідувачами залишаються Карлос Алькарас та Александер Звєрєв.

Топ-10 ATP:

  1. Яннік Сіннер (Італія) - 11 480 очок
  2. Карлос Алькарас (Іспанія) - 9 590
  3. Александер Звєрєв (Німеччина) - 6 230
  4. Тейлор Фрітц (США) - 5 575
  5. Джек Дрейпер (Велика Британія) - 4 440
  6. Бен Шелтон (США) - 4 280
  7. Новак Джокович (Сербія) - 4 130
  8. Алекс де Мінор (Австралія) - 3 545
  9. Карен Хачанов - 3 240
  10. Лоренцо Музетті (Італія) - 3 205

Основна сітка турніру у чоловічому та жіночому одиночному розрядах проходитиме з 24 серпня до 7 вересня.

Серед українок до основного етапу вже потрапили Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Першою з українок на корт вийшла Стародубцева, яка поступилася "нейтральній" Анні Блінковій.

Нагадаємо, що Овчаренко став переможцем парного турніру серії ITF M25 в Італії, і здобув свій 13-й парний титул у кар’єрі.

Також читайте про нове досягнення Марти Костюк у топ-100 WTA.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк
Новини
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили