ua en ru
Пн, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ястремська вилетіла з US Open-2025 - українка програла Павлюченковій у драматичному матчі

Понеділок 25 серпня 2025 21:03
UA EN RU
Ястремська вилетіла з US Open-2025 - українка програла Павлюченковій у драматичному матчі Даяна Ястремська (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступи на Відкритому чемпіонаті США вже після першого кола. У драматичному трисетовому матчі вона поступилася "нейтральній" спортсменці Анастасії Павлюченковій.

Про результат змагань повідомляє РБК-Україна.

Як пройшов матч

У стартовому поєдинку основної сітки Ястремська, яка мала 31-й номер посіву, змагалася проти 45-ї ракетки світу Павлюченкової. Після напруженої боротьби українка поступилася з рахунком 7:6(5), 6:7(5), 4:6.

Це була друга очна зустріч тенісисток. Перша відбулася у 2019 році на турнірі в Осаці, тоді перемогу в двох сетах здобула Павлюченкова.

У стартовому сеті росіянка здійснила ривок на початку матчу - 3:1. Проте Ястремській вдалося вирівняти ситуацію, і перша партія завершилася тайбрейком, де сильнішою виявилася українка - 7:5.

Другий сет також дійшов до тайбрейку після обміну виграними геймами. В ньому Павлюченкова взяла реванш, зрівнявши рахунок за сетами.

Вирішальний третій сет завершився перемогою Павлюченкової з рахунком 6:4. Українка програла один гейм на власній подачі та не змогла переломити хід зустрічі.

Серія невдач українців на US Open

Ястремська не може подолати перший раунд US Open з 2020 року. Відтоді у неї чотири поразки у першому колі та ще один виліт у кваліфікації.

Попри це українка демонструє пристойний рівень у сезоні, адже на її рахунку фінали в Лінці та Ноттінгемі, а на харді у 2025 році вона здобула 15 перемог у 24 матчах.

Цьогоріч невдало виступили й інші представники України. Юлія Стародубцева на старті поступилася Анні Блінковій, а у кваліфікації турніру зупинилися Дар’я Снігур, Олександра Олійникова, Анастасія Соболєва та Віталій Сачко.

Таким чином, програш Ястремської став уже шостим поспіль для українців на цьогорічному турнірі.

Що далі

У другому колі Павлюченкова зіграє проти білоруски Вікторії Азаренко, яка нині посідає 132-ге місце у рейтингу WTA.

Водночас українські вболівальники очікують на старт Елiни Свiтолiної. 15-та ракетка світу 25 серпня орієнтовно о 23:30 за київським часом зустрінеться з угоркою Анною Бондар (№97 WTA).

Раніше ми писали, що трансляція US Open в Україні вперше буде доступна з українською аудіодоріжкою.

Також читайте, як змінилися позиції українських тенісистів у рейтингу WTA перед стартом US Open.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Даяна Ястремська
Новини
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили