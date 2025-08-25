Ястремська вилетіла з US Open-2025 - українка програла Павлюченковій у драматичному матчі

Українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступи на Відкритому чемпіонаті США вже після першого кола. У драматичному трисетовому матчі вона поступилася "нейтральній" спортсменці Анастасії Павлюченковій.

Як пройшов матч

У стартовому поєдинку основної сітки Ястремська, яка мала 31-й номер посіву, змагалася проти 45-ї ракетки світу Павлюченкової. Після напруженої боротьби українка поступилася з рахунком 7:6(5), 6:7(5), 4:6.

Це була друга очна зустріч тенісисток. Перша відбулася у 2019 році на турнірі в Осаці, тоді перемогу в двох сетах здобула Павлюченкова.

У стартовому сеті росіянка здійснила ривок на початку матчу - 3:1. Проте Ястремській вдалося вирівняти ситуацію, і перша партія завершилася тайбрейком, де сильнішою виявилася українка - 7:5.

Другий сет також дійшов до тайбрейку після обміну виграними геймами. В ньому Павлюченкова взяла реванш, зрівнявши рахунок за сетами.

Вирішальний третій сет завершився перемогою Павлюченкової з рахунком 6:4. Українка програла один гейм на власній подачі та не змогла переломити хід зустрічі.

Серія невдач українців на US Open

Ястремська не може подолати перший раунд US Open з 2020 року. Відтоді у неї чотири поразки у першому колі та ще один виліт у кваліфікації.

Попри це українка демонструє пристойний рівень у сезоні, адже на її рахунку фінали в Лінці та Ноттінгемі, а на харді у 2025 році вона здобула 15 перемог у 24 матчах.

Цьогоріч невдало виступили й інші представники України. Юлія Стародубцева на старті поступилася Анні Блінковій, а у кваліфікації турніру зупинилися Дар’я Снігур, Олександра Олійникова, Анастасія Соболєва та Віталій Сачко.

Таким чином, програш Ястремської став уже шостим поспіль для українців на цьогорічному турнірі.

Що далі

У другому колі Павлюченкова зіграє проти білоруски Вікторії Азаренко, яка нині посідає 132-ге місце у рейтингу WTA.

Водночас українські вболівальники очікують на старт Елiни Свiтолiної. 15-та ракетка світу 25 серпня орієнтовно о 23:30 за київським часом зустрінеться з угоркою Анною Бондар (№97 WTA).