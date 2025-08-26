ua en ru
Марта Костюк - последняя надежда Украины на US Open-2025: когда и с кем играет

Вторник 26 августа 2025 10:24
Марта Костюк - последняя надежда Украины на US Open-2025: когда и с кем играет Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Марта Костюк проведет свой стартовый матч на Открытом чемпионате США-2025. Ее соперницей в первом круге станет британка Кэти Бултер.

Где и когда смотреть матч украинки - подскажет РБК-Украина.

В какой форме подходят соперницы

Марта Костюк подходит к US Open в статусе 28-й ракетки мира. В сезоне она продемонстрировала несколько сильных результатов, хотя и имела проблемы со здоровьем.

В августе украинка дошла до четвертьфинала турнира в Монреале, но была вынуждена сняться с матча против Елены Рыбакиной из-за травмы.

В Цинциннати Костюк начала с разгромной победы над немкой Татьяной Марией, однако впоследствии не вышла на корт в матче против Иги Свёнтек из-за проблем с запястьем.

На хардовых покрытиях в этом сезоне она одержала 14 побед в 24 встречах.

Кэти Бултер, которая сейчас занимает 48-ю позицию в рейтинге WTA, проводит менее успешный год.

Она потеряла 24 места в мировой классификации и имеет лишь 5 побед в 13 матчах на хардовых кортах. Перед US Open британка сыграла в Кливленде, где победила китаянку Юань, но уступила швейцарке Виктории Голубич в трех сетах.

Личные встречи

Теннисистки пересекались всего один раз, но матч был важный - в финале WTA 500 в Сан-Диего-2024 британка одержала волевую победу - 5:7, 6:2, 6:2.

Прогноз на матч

Обе спортсменки не могут похвастаться стабильностью в сезоне, однако букмекеры считают Марту Костюк небольшим фаворитом.

Потенциал украинки выше, главное - показать свой максимум на корте. Британка в последнее время играет нестабильно, поэтому для нее будет сложно проявить себя на американском Грэндслеме.

Букмекеры оценивают вероятность победы Костюк с форой -2,5 гейма коэффициентом 1.70.

Новый образ Костюк

Кроме спортивных достижений, Марта Костюк известна своим стилем. Перед стартом турнира она представила новый ярко-красный наряд от "Wilson", в котором появится на корте.

Фанаты уже отметили, что ее образ не уступает нарядам мировых звезд на красных дорожках.

Как выступают украинки на US Open

US Open-2025 для Украины начался непросто. В первом круге свои выступления завершили сразу три украинские теннисистки.

Юлия Стародубцева проиграла россиянке Анне Блинковой, Даяна Ястремская уступила Анастасии Павлюченковой, а Элина Свитолина сенсационно вылетела после поражения от венгерки Анны Бондарь.

Таким образом, именно Марта Костюк осталась единственной представительницей Украины в одиночном разряде турнира.

Где и когда смотреть матч

Поединок Костюк - Бултер состоится во вторник, 26 августа, на корте Grandstand. Начало игры запланировано на 18:00 по киевскому времени. Матч будет открывать игровой день.

Трансляция US Open в Украине будет доступна на телеканале Eurosport, а также на медиасервисе MEGOGO, где впервые будет доступна украинская аудиодорожка.

Ранее мы писали о новом достижении Марты Костюк в топ-100 WTA.

Также читайте, как украинский теннисист Александр Овчаренко стал победителем парного турнира серии ITF M25 в Италии, и добыл свой 13-й парный титул в карьере.

