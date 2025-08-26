Світоліна вилетіла з US Open-2025 у першому колі: найгірший результат за 11 років

Перша ракетка України Еліна Світоліна зазнала несподіваної поразки у стартовому матчі US Open-2025. Для українки це найгірший результат на турнірі за останні 11 років.

Як пройшов матч Світоліна - Бондар

Суперницею Світоліної стала 97-ма ракетка світу з Угорщини Анна Бондар. До цього тенісистки двічі зустрічалися на турнірах Великого шлему, і обидва рази перемагала українка.

Початок гри був рівним - 2:2, однак Бондар перехопила ініціативу й виграла чотири гейми поспіль, оформивши перемогу в першому сеті - 6:2.

У другому сеті угорка швидко повела 2:0, а згодом збільшила перевагу до 5:1. Попри спроби Світоліної скоротити відставання, Бондар довела матч до перемоги - 6:4.

Поєдинок тривав 1 годину 41 хвилину. Українка допустила 41 невимушену помилку проти 22 у суперниці, водночас випередивши угорку за віннерами - 23 проти 20.

Найгірший результат Світоліної на US Open

Поразка у першому колі стала для Світоліної найгіршою на US Open з 2014 року, коли вона поступилася словенці Полоні Герцог.

Також це перший виліт українки у стартовому раунді турніру Великого шлему за останні сім років. Востаннє це траплялося на Вімблдоні-2018, де вона програла німкені Татьяні Марії.

У 2024 році Світоліна дійшла до третього кола US Open, де поступилася третій сіяній Коко Гофф.

Українки на US Open-2025

Після вильоту Даяни Ястремської, Світоліної та Юлії Стародубцевої в основній сітці турніру залишилася лише Марта Костюк. У першому колі вона зіграє з британкою Кеті Бултер у вівторок, 26 серпня.