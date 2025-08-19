ua en ru
Затьмарила Світоліну? Костюк встановила нове досягнення у топ-100 WTA

Вівторок 19 серпня 2025 16:57
Затьмарила Світоліну? Костюк встановила нове досягнення у топ-100 WTA Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Марта Костюк провела 250 тижнів у першій сотні світового рейтингу WTA, ставши сьомою українкою з таким досягненням. Попри нещодавнє травмування, Костюк залишає помітний слід у світовому тенісі.

Про новий рекорд українки повідомляє РБК-Україна.

Виступи Костюк у літніх турнірах

На турнірі в Цинциннаті Марта Костюк дійшла до третього раунду, однак змушена була знятися через травму зап’ястя, отриману раніше у чвертьфіналі WTA 1000 у Монреалі.

Перемогу в матчі зарахували польській тенісистці Ізі Швьонтек, яка в підсумку виграла турнір, дійшовши до фіналу.

Після завершення турніру Костюк опустилася на 2 позиції в оновленому рейтингу WTA та нині посідає 29-те місце.

Рекорд серед українок

Марта Костюк дебютувала в топ-100 рейтингу WTA 2 листопада 2020 року, зайнявши 97-му позицію, і з того часу не опускалася нижче 99-го місця.

Її найвищим досягненням стало 16-те місце у рейтингу в червні 2024 року.

За тривалістю перебування серед українок у топ-100 лідирує Еліна Світоліна - 594 тижні.

Після неї йдуть Леся Цуренко (440), Катерина Володько (Бондаренко, 406), Наталія Медведєва (334), Альона Бондаренко (324) та Даяна Ястремська (277). Марта Костюк із 250 тижнями стала сьомою українкою, яка досягла цього рубежу.

Найдовше серед українок у топ-100 WTA перебувають:

  • 1 місце - Еліна Світоліна, 594 тижні
  • 2 місце - Леся Цуренко, 440 тижнів
  • 3 місце - Катерина Володько (Бондаренко), 406 тижнів
  • 4 місце - Наталія Медведєва, 334 тижні
  • 5 місце - Альона Бондаренко, 324 тижні
  • 6 місце - Даяна Ястремська, 277 тижнів
  • 7 місце - Марта Костюк, 250 тижнів

Блискучий старт US Open

Костюк заявлена на US Open і розпочне турнір в основній сітці разом із трьома українськими тенісистками: Еліною Світоліною, Даяною Ястремською та Юлією Стародубцевою.

Дарія Снігур, Олександра Олійникова та Анастасія Соболєва розпочнуть боротьбу у кваліфікації Відкритого чемпіонату США - останньому "мейджорі" сезону, щоб потрапити в основну сітку турніру.

Сподіваємося, що попри недавню травму, Марта зможе продовжити серію успішних виступів на престижних світових турнірах.

Раніше ми повідомили, що легендарний Федерер оголосив про сенсаційне повернення на корт.

Також читайте про те, скільки заробляє найуспішніша тенісистка України.

