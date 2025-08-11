ua en ru
Пн, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Не все вирішилось на корті: Світоліна та Костюк залишають супертурнір у Цинциннаті (відео)

Цинциннаті, Понеділок 11 серпня 2025 08:53
UA EN RU
Не все вирішилось на корті: Світоліна та Костюк залишають супертурнір у Цинциннаті (відео) Фото: Еліна Світоліна втретє в кар'єрі програла незручній суперниці (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Дві найкращі тенісистки України – Еліна Світоліна та Марта Костюк з різних причин припинили участь у турнірі серії WTA 1000 в американському Цинциннаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагання.

Світоліна не зламала невтішну традицію

WTA 1000. Цинциннаті. 2-ге коло

Барбора Крейчикова (Чехія) – Еліна Світоліна (Україна) – 2:6, 6:4, 6:3

Лідерка українського тенісу зустрічалася з незручною для себе чешкою Крейчиковою. Раніше Еліна двічі поступалась суперниці, востаннє – рік тому на Олімпіаді в Парижі.

Цього разу була надія, що Світоліна зможе зламати цю невтішну для себе традицію. Особливо після першої партії, яку українка взяла доволі впевнено.

Проте далі все пішло не за сценарієм українки. В другій партії Крейчикова помітно додала у швидкості та агресії, тоді як у грі Світоліної почастішали помилки. У рівному протистоянні, сет забрала суперниця.

А у вирішальній третій партії ситуація лише погіршилася. Світоліна почала припускатися простих, навіть непритаманних їй, помилок. А досвідчена Крейчикова жорстко карала за такі подарунки. У підсумку українка залишає американський "тисячник" уже після першого матчу.

Що трапилося з Костюк

Друга ракетка України мала зіграти в 3-му колі з полькою Ігою Свьонтек. Але несподівано відмовилася продовжити виступи.

Костюк впевнено стартувала в Цинциннаті, розгромивши німкеню Татьяну Марію. Однак травма правого зап'ястя, отримана ще на попередньому "тисячнику" в канадському Монреалі, все ж далася взнаки.

"Травма зап'ястя, яку я отримала в Монреалі, стала для мене викликом останніми днями. Я зробила все, щоб бути готовою до турніру в Цинциннаті. За допомогою моєї неймовірної команди мені вдалося вийти на корт і завершити перший матч. Для мене було дуже важливо виступити, попри біль, але я повинна прислухатися до свого тіла. Я зосереджуся на лікуванні, зміцненні здоров'я і поверненні в хорошій формі", – написала Костюк у особистому Instagram.

Та додала:

"Дякую, Цинциннаті. До зустрічі, Нью-Йорк".

Тож наступним турніром для українки стане вже Відкритий чемпіонат США, який стартує 24 серпня.

Таким чином, в одиночному розряді на "тисячнику" Україну продовжує представляти лише Даяна Ястремська. Третя вітчизняна ракетка у третьому колі турніру зіграє проти другої в світі американки Коко Гофф. Матч відбудеться 12 серпня.

Раніше розповіли, як Світоліна емоційно відповіла хейтерам, після хвилі образ у соцмережах.

Також дивіться відео ефектного удару Ястремської, який WTA визнала найкращим у липні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
Новини
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН