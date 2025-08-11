Не все вирішилось на корті: Світоліна та Костюк залишають супертурнір у Цинциннаті (відео)

Дві найкращі тенісистки України – Еліна Світоліна та Марта Костюк з різних причин припинили участь у турнірі серії WTA 1000 в американському Цинциннаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагання .

Світоліна не зламала невтішну традицію

WTA 1000. Цинциннаті. 2-ге коло

Барбора Крейчикова (Чехія) – Еліна Світоліна (Україна) – 2:6, 6:4, 6:3

Лідерка українського тенісу зустрічалася з незручною для себе чешкою Крейчиковою. Раніше Еліна двічі поступалась суперниці, востаннє – рік тому на Олімпіаді в Парижі.

Цього разу була надія, що Світоліна зможе зламати цю невтішну для себе традицію. Особливо після першої партії, яку українка взяла доволі впевнено.

Проте далі все пішло не за сценарієм українки. В другій партії Крейчикова помітно додала у швидкості та агресії, тоді як у грі Світоліної почастішали помилки. У рівному протистоянні, сет забрала суперниця.

А у вирішальній третій партії ситуація лише погіршилася. Світоліна почала припускатися простих, навіть непритаманних їй, помилок. А досвідчена Крейчикова жорстко карала за такі подарунки. У підсумку українка залишає американський "тисячник" уже після першого матчу.

Що трапилося з Костюк

Друга ракетка України мала зіграти в 3-му колі з полькою Ігою Свьонтек. Але несподівано відмовилася продовжити виступи.

Костюк впевнено стартувала в Цинциннаті, розгромивши німкеню Татьяну Марію. Однак травма правого зап'ястя, отримана ще на попередньому "тисячнику" в канадському Монреалі, все ж далася взнаки.

"Травма зап'ястя, яку я отримала в Монреалі, стала для мене викликом останніми днями. Я зробила все, щоб бути готовою до турніру в Цинциннаті. За допомогою моєї неймовірної команди мені вдалося вийти на корт і завершити перший матч. Для мене було дуже важливо виступити, попри біль, але я повинна прислухатися до свого тіла. Я зосереджуся на лікуванні, зміцненні здоров'я і поверненні в хорошій формі", – написала Костюк у особистому Instagram.

Та додала:

"Дякую, Цинциннаті. До зустрічі, Нью-Йорк".

Тож наступним турніром для українки стане вже Відкритий чемпіонат США, який стартує 24 серпня.

Таким чином, в одиночному розряді на "тисячнику" Україну продовжує представляти лише Даяна Ястремська. Третя вітчизняна ракетка у третьому колі турніру зіграє проти другої в світі американки Коко Гофф. Матч відбудеться 12 серпня.