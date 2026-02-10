Маршруты поездов на Сумщине изменили из-за обстрелов: как доехать до Харькова и Киева

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как отметили в УЗ, несмотря на изменения в маршрутах был запущен новый ежедневный скорый поезд, который обеспечит удобные пересадки и сообщение с другими регионами.

Какие поезда изменили маршруты

По причинам безопасности изменены маршруты транзитных поездов:

№45/46 Ужгород - Харьков

№113/114 Ужгород - Харьков

Теперь они будут курсировать южнее - через Лубны, Миргород, Полтаву и Люботин.

Новый ежедневный поезд Харьков - Сумы

Для сохранения удобного сообщения назначен дополнительный скорый поезд №213/214 Харьков-Сумы, который курсирует ежедневно.

Расписание:

Харьков-Сумы: 09:00 - 12:17

Сумы-Харьков: 12:57 - 16:01

Поезд будет останавливаться в Люботине, Богодухове, Кириковке и Тростянце и станет ключевым для пересадок в двух направлениях.

Пересадки на другие направления

В Харькове пассажиры смогут осуществить пересадку на семь поездов дальнего следования, в частности в Ужгород, Одессу, Черновцы, Перемышль и другие города.

В Сумах гарантирована пересадка на поезд №775/776 Сумы - Киев, с которого в столице доступны дальнейшие пересадки более чем на 30 направлений по Украине.

Как планировать поездку

В "Укрзализныце" советуют при покупке билетов в приложении или на сайте выбирать опцию "с пересадками" - система автоматически предложит оптимальные маршруты и доступные варианты путешествия.