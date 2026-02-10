ua en ru
Вт, 10 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Маршруты поездов на Сумщине изменили из-за обстрелов: как доехать до Харькова и Киева

Украина, Вторник 10 февраля 2026 20:00
UA EN RU
Маршруты поездов на Сумщине изменили из-за обстрелов: как доехать до Харькова и Киева Иллюстративное фото: "Укрзализныця" меняет курсирование поездов на Сумщине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

"Укрзализныця" временно скорректировала маршруты части поездов на Сумском направлении из-за постоянной угрозы обстрелов железнодорожной инфраструктуры области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Читайте также: Ограничения, отмены и автобусные объезды: в УЗ объяснили, куда поездом сегодня не доехать

Как отметили в УЗ, несмотря на изменения в маршрутах был запущен новый ежедневный скорый поезд, который обеспечит удобные пересадки и сообщение с другими регионами.

Какие поезда изменили маршруты

По причинам безопасности изменены маршруты транзитных поездов:

  • №45/46 Ужгород - Харьков
  • №113/114 Ужгород - Харьков

Теперь они будут курсировать южнее - через Лубны, Миргород, Полтаву и Люботин.

Новый ежедневный поезд Харьков - Сумы

Для сохранения удобного сообщения назначен дополнительный скорый поезд №213/214 Харьков-Сумы, который курсирует ежедневно.

Расписание:

  • Харьков-Сумы: 09:00 - 12:17
  • Сумы-Харьков: 12:57 - 16:01

Поезд будет останавливаться в Люботине, Богодухове, Кириковке и Тростянце и станет ключевым для пересадок в двух направлениях.

Пересадки на другие направления

В Харькове пассажиры смогут осуществить пересадку на семь поездов дальнего следования, в частности в Ужгород, Одессу, Черновцы, Перемышль и другие города.

В Сумах гарантирована пересадка на поезд №775/776 Сумы - Киев, с которого в столице доступны дальнейшие пересадки более чем на 30 направлений по Украине.

Как планировать поездку

В "Укрзализныце" советуют при покупке билетов в приложении или на сайте выбирать опцию "с пересадками" - система автоматически предложит оптимальные маршруты и доступные варианты путешествия.

Ситуация на железной дороге

В течение нескольких дней российские войска интенсивно обстреливали Конотоп.

27 января оккупанты атаковали дронами пассажирский поезд сообщением "Чоп - Харьков - Барвенково" в Харьковской области, в результате чего погибли и пострадали пассажиры. После этого "Укрзализныця" сообщила об отмене части рейсов и временных изменениях в расписании пригородного сообщения в регионе.

В ночь на 8 февраля российские войска снова нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Черниговской области, из-за чего был отменен ряд поездов.

Ранее компания также ограничила движение между Днепром и Запорожьем на фоне атак на инфраструктуру и фиксации вражеских беспилотников вблизи маршрутов. За последние дни российские дроны нанесли по меньшей мере семь ударов по объектам железной дороги в Украине.

Кроме того, накануне стало известно, что Россия усилила атаки на гражданскую железнодорожную инфраструктуру на севере страны: дроны повредили локомотив, дизель-поезд и пути на Сумщине и Черниговщине, ранив работника железной дороги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Укрзализныця Поезд
Новости
Лучшие в мире? На что на самом деле способны 250 самолетов Gripen и Rafale, которые хочет Украина
Лучшие в мире? На что на самом деле способны 250 самолетов Gripen и Rafale, которые хочет Украина
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ