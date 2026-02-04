Не Малюк. Зеленський призначив керівника зовнішньої розвідки
Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського тимчасово виконуючим обов'язки голови СЗР.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на указ, опублікований на сайті президента України.
"Першому заступнику Голови Служби зовнішньої розвідки України Луговському Олегу Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби зовнішньої розвідки України", - сказано в указі.
Хто такий Олег Луговський
Генерал-майор Олег Луговський - перший заступник керівника СЗР України. На керівні посади прийшов в травні 2024 року, спочатку був просто заступником, але вже у жовтні 2024 року його підвищили.
Донедавна Луговський був не дуже публічною особою, але останнім часом він почав активно коментувати стратегічні загрози з боку Росії, зокрема робив заяви про російську ракету "Орєшнік" та ситуацію на фронті.
Луговський бере участь у мирних переговорах з росіянами та представниками США в Абу-Дабі. Його ім'я є в списку членів делегації, затвердженому президентом Зеленським.
Нагадаємо, що попередній очільник СЗР України Олег Іващенко в січні 2026 року очолив Головне розвідувальне управління МОУ після того, як Кирило Буданов став керівником Офісу президента. Іващенко, колишній перший заступник голови ГУР МО, повернувся в "рідні края" вже на посаді керівника 2 січня.
Після цього СЗРУ залишилася без керівника. При цьому на посаду голови СЗР Зеленський розглядав різні кандидатури: зокрема, розглядалася кандидатура колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Але Зеленський також припускав можливість призначення на цю посаду ексголови Служби безпеки України Василя Малюка, або керівника 3-го армійського корпусу Андрія Білецького. Були й інші варіанти, які розглядав президент: один з них якраз і полягав в тому, щоб зберегти на посаді т.в.о. першого заступника голови СЗР.