Зеленський шукає керівника на СЗР, розглядали й Кулебу, Малюка і Білецького, - джерело

Президент Володимир Зеленський зараз шукає новий формат роботи Служби зовнішньої розвідки і доручив сформувати перелік можливих кандидатів на пост голови СЗР - за аналогією з підбором нового глави ОП.

За словами співрозмовника, Зеленський шукає на посаду керівника СЗР або дипломата, або військового, або професійного розвідника - якраз залежно від того, в якому форматі Служба буде працювати далі.

"Наприклад, Дмитро Кулеба - це більше про дипломатію через розвідку. Ще президент думав про Білецького (командир 3-го армійського корпусу - ред.) - він хороший організатор, уміє керувати важкими напрямками і може зробити більш бойовий варіант СЗР, щоб можна було зробити наш варіант Моссаду, який зможе ловити ворога де завгодно", - розповіло джерело.

Також співрозмовник додав, що залишається і варіант з екс-головою СБУ Василем Малюком, котрий раніше відкинув таку пропозицію, але міг би змінити свою думку, і в СЗР міг би більше зосередитись на асиметричних операціях.

"Президент очікує такий перелік кандидатур, і буде визначатись в залежності від розмов з ними. Бо ми розуміємо, що може ГУР, і президент хоче подивитись, який потенціал у СЗР", - сказав співрозмовник.

Новий формат СВР

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що президент Володимир Зеленський шукає новий формат роботи Служби зовнішньої розвідки, що пов’язано з його останньою зустріччю з колишнім головою МЗС Дмитром Кулебою.

Зеленський розглядає для Кулеби як спеціальні формати роботи у якості радника або представника президента, так і можливе очолення інституції, зокрема Служби зовнішньої розвідки. При цьому багато що залежить від самих амбіцій і бажань дипломата.