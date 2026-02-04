Не Малюк. Зеленский назначил руководителя внешней разведки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, опубликованный на сайте президента Украины.

Напомним, что предыдущий глава СВР Украины Олег Иващенко в январе 2026 года возглавил Главное разведывательное управление МОУ после того, как Кирилл Буданов стал руководителем Офиса президента. Иващенко, бывший первый заместитель главы ГУР МО, вернулся в "родные края" уже в должности руководителя 2 января.

После этого СВРУ осталась без руководителя. При этом на должность главы СВР Зеленский рассматривал разные кандидатуры: в частности, рассматривалась кандидатура бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Но Зеленский также допускал возможность назначения на эту должность экс-главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, или руководителя 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого. Были и другие варианты, которые рассматривал президент: один из них как раз и заключался в том, чтобы сохранить в должности врио первого заместителя главы СВР.