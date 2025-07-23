Зеленський затвердив склад делегації для третього раунду переговорів із Росією: список

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка сьогодні, 23 липня, візьме участь в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками Росії у турецькому Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.

Переговори України та Росії

Після того як Дональд Трамп вдруге очолив Білий дім, Сполучені Штати Америки (США) активізувались в питанні дипломатичного врегулювання повномасштабної війни в Україні. Вашингтон провів низку окремих зустрічей з представниками Києва та Москви під час яких порушувалось питання безумовного встановлення режиму припинення вогню, що Кремль відкинув одразу.

Попри це, Росія та Україна продовжили діалог між собою. Загалом вже було проведено два раунди переговорів. 16 травня сторони домовилися про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", який зрештою відбувся у три етапи з 23 по 25 травня.

Детальніше про те, чого очікувати від третього раунду переговорів - в коментарі РБК-Україна розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

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