Зеленський затвердив склад делегації для третього раунду переговорів із Росією: список
Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка сьогодні, 23 липня, візьме участь в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками Росії у турецькому Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.
Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров очолить делегацію.
Також до складу переговорної групи увійдуть:
- Бевз Олександр Олександрович - радник керівника Офісу президента (ОП);
- Дьяков Олександр Іванович - заступник начальника штабу Командування Військово-Морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ);
- Кислиця Сергій Олегович - перший заступник міністра закордонних справ України;
- Ковбаса Юрій Михайлович - представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони;
- Кузьмичов Георгій Юрійович - офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ;
- Луговський Олег Васильович - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР);
- Острянський Євгеній Вікторович - заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;
- Поклад Олександр Валентинович - заступник голови Служби безпеки України;
- Скібіцький Вадим Васильович - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони;
- Фомін Андрій Анатолійович - начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу;
- Шевченко Олексій Миколайович - заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;
- Шеріхов Олександр Ігорьович - старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ;
- Шинкарьов Євген Михайлович - заступник начальника штабу командування Повітряних Сил ЗСУ.
Переговори України та Росії
Після того як Дональд Трамп вдруге очолив Білий дім, Сполучені Штати Америки (США) активізувались в питанні дипломатичного врегулювання повномасштабної війни в Україні. Вашингтон провів низку окремих зустрічей з представниками Києва та Москви під час яких порушувалось питання безумовного встановлення режиму припинення вогню, що Кремль відкинув одразу.
Попри це, Росія та Україна продовжили діалог між собою. Загалом вже було проведено два раунди переговорів. 16 травня сторони домовилися про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", який зрештою відбувся у три етапи з 23 по 25 травня.
Детальніше про те, чого очікувати від третього раунду переговорів - в коментарі РБК-Україна розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.
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